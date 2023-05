„Das sah richtig gut aus“: FSV Höhenrain verpasst vorzeitigen Klassenerhalt

Klaus Heller ist Trainer beim FSV Höhenrain. © FuPa

Der FSV Höhenrain hat den vorzeitigen Klassenerhalt in der Kreisklasse G knapp verpasst. Gegen den SV Eurasburg-Beuerberg reichte es nur zu einem Remis.

SV Eurasburg-Beuerberg – FSV Höhenrain 1:1 (0:1)

Der Sonntagnachmittag hatte eine gute und eine schlechte Nachricht für die abstiegsbedrohten Fußballer des FSV Höhenrain parat. Nach einer starken ersten Halbzeit waren die Gäste auf dem besten Weg, den Klassenerhalt schon am vorletzten Spieltag klarzumachen. „Das sah richtig gut aus“, berichtete FSV-Coach Klaus Heller.

Bereits nach wenigen Minuten vergab Maxi Feirer die erste große Kopfballchance für den FSV. In der 17. Minute durften die Gäste jubeln, da Andreas Mühr einmal mehr seine Qualitäten als Freistoßschütze unterstrich. Feirer und David Lech verpassten es im Anschluss jedoch, den Vorsprung auszubauen. In der zweiten Halbzeit verloren die Höhenrainer den Zugriff. „Wir haben es nicht mehr geschafft, die Mitte zu kontrollieren“, bedauerte Heller.

Prompt gelang den Eurasburgern der verdiente Ausgleich (68.). Danach vergab Felix Kohlhammer nach einer Ecke noch eine sehr gute Chance zum Siegtreffer. Sein Kopfball verfehlte das Tor nur knapp. Immerhin verlor Rottach-Egern zeitgleich in Bayrischzell mit 1:3, sodass der FSV sein Schicksal weiter selbst bestimmen kann.

Am letzten Spieltag reicht Höhenrain am kommenden Samstag zu Hause bereits ein Unentschieden gegen den SV Bad Tölz, um sich aus eigener Kraft zu retten. „Das ist ganz wichtig, dass wir es in der eigenen Hand haben“, freute sich Heller. Es wäre das Happy-End einer Runde, die für den FSV so schlecht begonnen hatte. (toh)

Tore: 0:1 Mühr (17.), 1:1 Leyding (68.)