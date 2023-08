Planegg-Reserve verschenkt gegen Anadolu Punkte: „Fußballerisch gab es heute gar nichts auszusetzen“

Von: Stefan Reich

SV Planegg II holte sich gegen den FC Anadolu Bayern einen Punkt. © Michael Schönwälder

Planeggs Reserve kam beim FC Anadolu Bayern nicht über ein Remis hinaus. Trainer Suchanke war mit der Leistung seiner Mannschaft dennoch zufrieden.

Planegg – Es waren nur zwei Momente, die die Stimmung am Sonntag trübten. Zwei unnötige Fehler kosteten den SV Planegg-Krailling II beim FC Anadolu am zweiten Spieltag der Kreisklasse München 3 den Sieg. So sah es jedenfalls Trainer Stefan Suchanke nach dem Spiel, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Mit dem Spiel seiner Mannschaft war er ansonsten sehr zufrieden:„Fußballerisch gab es heute gar nichts auszusetzen.“ Und das obwohl der Kader wieder dünn besetzt war.

Suchanke hatte am Vormittag selbst 70 Minuten lang in der ersatzgeschwächten ersten Mannschaft des SVP mitgespielt, damit deren Trainer Pero Vidak keinen der drei aus der Reserve hochgezogenen Spieler schon vor der Pause einsetzen musste. Somit blieben Gianluca Barella, Yves Kühne und Costantino Galletti spielberechtigt für das Planegger Kreisklasse-Team. So konnte Suchanke, der auch kommende Woche urlaubsbedingt nicht mehr Personal zur Verfügung haben wird, vollzählig und mit zwei Ersatzspielern in die Partie gehen konnte.

Planegg ging in der ersten Halbzeit durch Kapitän Maximilian Reitmayr in Führung (28.). Kurz nach Wiederanpfiff bugsierte Galletti den Ball dann nach einer Ecke unglücklich ins eigene Tor. Die erneute Führung gelang Cornel Makaba nur zwei Minuten später. Aber wieder konnte Anadolu ausgleichen. Yasin Aydin traf per Elfmeter (67.). Vorausgegangen war ein, wie Suchanke fand, „völlig unnötiges Foul“ an der Strafraumecke. (sr)

FC Anadolu – SV Planegg-Kr. II – 2:2 (0:1)

SV Planegg-Krailling: Polak; Lorenz, Mihmat, Gerner, Galletti, Reitmayr (C), Makaba, Barella, Kühne, Bekric, Baptista; Orso, Pretzsch

Tore: 0:1 Reitmayr (28.), 1:1 Galletti (47, ET), 1:2 Makaba (49.), 2:2 Adin (67., FE)