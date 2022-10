Erling-Andechs erobert Spitze im Topspiel zurück - Perchting mit Katastrophen-Halbzeit

Torhüter bezwungen, Jubel herausgeschrien: Jakob Sontheim besorgte für Erling das 1:0 gegen Benediktbeuern. Am Ende hieß es 3:1. © ANDREA JAKSCH

Der Höhenflug des TSV Erling-Andechs hält an. Durch den souveränen Sieg im Spitzenspiel verdrängte der Aufsteiger den TSV Benediktbeuern prompt wieder von Platz eins der Kreisklasse 5.

„Wir hatten nach der bitteren 0:1-Niederlage im Hinspiel noch eine Rechnung offen“, sagte der sportliche Leiter Thomas Wandinger. Anders als beim 2:2 in der Vorwoche in Wielenbach war die Elf von Trainer Bernd Öhler am Sonntag sofort hellwach und spielte ihre Stärken aus. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld traf Jakob Sontheim zum 1:0. Kurz danach passte Michael Heinzler scharf vor das Tor, und Florian Ketterl grätschte den Ball ins eigene Tor. Benediktbeuern war von der Rolle. Patriot Omuras Freistoß ließ der Gästetorwart parieren. Danach verpasste Sontheim sogar noch das 4:0. „Die erste Halbzeit war unglaublich stark von uns“, schwärmte Wandinger. Die Gäste stellten zur Pause um und fanden so etwas besser in die Partie. Mehr als das Elfmetertor zum 1:3 gelang ihnen jedoch nicht. „Wir sind auf dem besten Weg, unter die ersten Drei zu kommen“, so Wandinger. Dank des 3:1 konnten die Erlinger auch noch den direkten Vergleich mit dem Verein aus dem Klosterort für sich entscheiden.

TSV Erling-Andechs – TSV Benediktbeuern 3:1 (3:0) Tore: 1:0 Sontheim (13.), 2:0 Ketterl (15., Eigentor), 3:0 Omura (18.), 3:1 Ketterl (57., Foulelfmeter) Gelb-Rot: Heinzler (90.+3, Erling/wiederholtes Foulspiel)

TSV Perchting-Hadorf – SV Wielenbach 3:4 (0:4)

Tore: 0:1 Missel (21.), 0:2 Missel (35.), 0:3 Rampf (38., Eigentor), 0:4 Lautenbacher (44.), 1:4 Stuhler (61.), 2:4 Kammerlander (79., Foulelfmeter), 3:4 Bott (82.)

Dieser Auftritt stand sinnbildlich für den bisherigen Saisonverlauf des TSV Perchting-Hadorf. Eine Halbzeit lang enttäuschten die Schwarz-Gelben auf ganzer Linie. „Das war von Nummer eins bis elf ein Totalausfall“, schimpfte Spielertrainer Christoph Kammerlander. Vorne vergeigten die Hausherren ihre Möglichkeiten kläglich, und defensiv brachten sie gegen den SV Wielenbach kein Bein auf den Boden. Umso bemerkenswerter war der Verlauf der zweiten Halbzeit. Die Einwechslung von Marco Stuhler verhalf dem TSV zu neuem Schwung. Stuhler war es auch, der das erste Perchtinger Lebenszeichen sendete. Nach Foul an ihn verwandelte Kammerlander den fälligen Strafstoß. Als Raphael Bott kurz danach sogar auf 3:4 verkürzte, lag ein Punktgewinn wieder in der Luft. Bott traf jedoch nur den Pfosten. „Am Ende hätten wir uns den Punkt verdient gehabt. Aber wir dürfen uns nach dieser ersten Halbzeit auch nicht beschweren“, stellte Kammerlander klar. Sein Team verpasste es am Sonntag, wertvollen Boden im Rennen um Platz drei gutzumachen. „Wir spielen einfach zu wechselhaft“, klagte Kammerlander.

MTV Dießen – ESV Penzberg 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Loh (16.), 1:1 Dörr (25.), 2:1 Wagner (61.)

Die Dießener Fußballer lassen im Kampf um Rang drei nicht locker. „Alles in allem war es ein verdienter Sieg“, bilanzierte MTV-Trainer Philipp Ropers. Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage in Schlehdorf startete der Aufsteiger sehr gut. Nach einem Freistoß war Moritz Loh zum 1:0 erfolgreich. Die Führung hielt jedoch keine zehn Minuten. Trotz Dominanz reichte es für die Hausherren nur zu einem 1:1 zur Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gäste am Drücker, doch Dießen startete mitten hinein in die Druckphase einen Konterangriff. Dominik Wagner schloss ihn zum 2:1 ab. „Leider haben wir danach unsere Chancen zum 3:1 nicht genutzt. Daran müssen wir unbedingt noch arbeiten“, sagte Ropers. Doch anders als in der Vorwoche retteten die Dießner den knappen Vorsprung am Sonntag über die Zeit. Ropers: „Wir haben es solide und entschlossen verteidigt.“ Im Hinspiel hatten die Penzberger noch kurz vor dem Ende zum 1:1 getroffen. (toh)