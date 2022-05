Kreisklasse 1: Seefeld stürzt Tabellenführer SC Weßling – Gauting holt nach wieder einen Punkt

Von: Christian Heinrich

Mit dem Ausgleich zum 1:1 leitete Maximilian Langer am Freitagabend die Wende zugunsten des TSV Oberalting-Seefeld ein. Weßlings Torhüter Johannes Urban kassierte danach im Derby noch zwei Treffer zum 1:3. © Andrea Jaksch

Der TSV Oberalting-Seefeld schlägt Tabellenführer Weßling mit 3:1. Der Gautinger SC holt ein Remis gegen den 1. SC Gröbenzell. Kreisklasse 1 kompakt.

TSV Oberalting-Seefeld – SC Weßling 3:1 (0:1)

Tore: 0:1 Stefaniak (24.), 1:1 Langer (56.), 2:1 Schütz (82.), 3:1 Tekeli (86.)

Die Partie war gerade zu Ende, da setzte Thomas Dötsch gleich die nächste Spitze. Der Coach des TSV Oberalting konnte es sich nach dem Derby-Sieg über den SC Weßling nicht verkneifen, seinem Amtskollegen noch einen mitzugeben. „Wir sind spielerisch eine der besten Mannschaften in der Liga, und er beschimpft uns als Holzhacker-Truppe“, empörte sich der Übungsleiter. Zum zweiten Mal in dieser Saison hatte seine Elf den Rivalen am Freitagabend abgeledert und ihm neben zwei Niederlagen noch die Negativ-Bilanz von 3:7-Toren beigefügt. Weil allein schon das Zahlenwerk runterging wie Öl, konnte es sich Dötsch auch herausnehmen, die Manieren von Christian Feicht zu kritisieren, um den Sieg auf ganzer Linie perfekt zu machen.

Feicht erwies sich jedoch nicht so ganz als der schlechte Verlierer, jedenfalls nicht nach dem Schlusspfiff. Zu seiner Aussage stand er nicht nur, er begründete sie auch. „Das war wirklich grenzwertig“, stellte der Coach des Sportclubs fest und bezog sich damit nicht nur auf das Foul an Jonas Koller gleich in der ersten Minute. „Da hauen sie ihm gleich aus den Schuhen raus.“ Es gab einiges zu kritisieren in diesem Spiel. Zum Beispiel die Weßlinger Führung durch Jan Robert Stefaniak, der den Angriff bildete, weil der komplette Sturm des Aufstiegsaspiranten inzwischen verletzungsbedingt ausgefallen ist. „Da haben wir ein bisschen gepennt“, monierte Dötsch. Was ihm darüber hinaus nicht gefiel, war die Tatsache, dass der Tabellenführer in der Offensive nichts außer Standards zu bieten hatte.

Nach dem Seitenwechsel lag es dann wieder an Feicht, die Darbietung seiner Mannschaft kritisch zu beäugen. „Wir haben ihnen teilweise zu viel Raum gegeben.“ Er sah den Ausgleich durch Maximilian Langer fast kommen. Seine Mannschaft erholte sich von diesem Rückschlag wieder und hätte durch den eingewechselten Jakob Brugger erneut in Front gehen können, doch der scheiterte an TSV-Keeper Maximilian Kraus. „Das wäre das 2:1 gewesen“, sinnierte Feicht. Das fiel in der Schlussphase auf der anderen Seite durch Marcel Schütz. Es war ein Tor, das diskutiert wurde, weil Weßlings Keeper zuvor von vier Oberaltingern bedrängt worden sein soll. „Das war der eigene Mann“, wehrte sich Dötsch, während sich Feicht salomonisch gab. „Kann man pfeifen, muss man nicht.“ Das 3:1 durch Murat Tekeli vier Minuten vor Schluss goss den Erfolg nur noch in feste Formen. „Wir waren über 90 Minuten der klare Sieger“, jubilierte Dötsch. „Wir waren wieder besser“, fühlte sich Feicht an das Hinspiel erinnert.

In der Tabelle musste der Sportclub Platz eins wieder an den TSV Geiselbullach räumen. Winterpausen-Meister TSV Oberalting plant dagegen schon fleißig für die nächste Saison in der Kreisklasse.

Gautinger SC – 1. SC Gröbenzell 2:2 (2:2)

Tore: 0:1 Schmid (2.), 0:2 Hofmann (5./FE), 1:2 Rindermann (12.), 2:2 Schwarzenbach (22./FE)

Nach vier Pleiten in Folge verbuchten die Fußballer des Gautinger SC ihr erstes Erfolgserlebnis in diesem Jahr. Das Unentschieden gegen den 1. SC Gröbenzell bedeutete den ersten Punkt für den Sportclub nach langer Durststrecke. Was dieser Punkt wert ist, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Schon am Dienstag trifft der Tabellendrittletzte auf den Zweiten SC Weßling, dann folgen die beiden Schicksalsduelle in Puchheim und gegen Germering, bevor die Saison gegen Inning und Olching ausklingt. Von ihrer Einstellung her scheinen die Gautinger gerüstet für die Herausforderungen im Abstiegskampf. Welche Mannschaft liegt nach fünf Minuten mit 0:2 hinten und findet dann wieder zurück ins Spiel? Insofern ist die Leistung des Sportclubs nicht hoch genug einzuschätzen. Denn bereits nach zwei Minuten hatte Philip Schmid für die erste Ernüchterung gesorgt. Als Schiedsrichter Felix Keller nach fünf Minuten einen Strafstoß gegen die Platzherren verhängte, nahm die Situation fast schon aussichtslose Züge an. Doch es dauerte nur eine gute Viertelstunde, da drehten die Würmtaler das Spiel. Zunächst erzielte Moritz Rindermann den Anschluss. Und dann verwandelte Leon Schwarzenbach einen Elfmeter zum Ausgleich. In der Schlussphase hätte Sebastian Lebek den Siegtreffer auf dem Fuß, doch er konnte die Chance nicht nutzen.

SV Germering - SV Inning 2:5 (0:3)

Tore: 0:1 Scheidl (10.), 0:2 Schoppe (12.), 0:3 Schnepper (39.), 0:4 Baumgartner (56.), 0:5 Baumgartner (64.), 1:5 Hohlweg (84.), 2:5 Mayerhofer (90.) – Rote Karte: Ademaj/SVG (66., grobes Foulspiel)

Als die 90 Minuten vorüber waren, musste Peter Rothamel unbedingt etwas richtig stellen. „Das Ergebnis sieht auf dem Papier besser aus, als es war“, gab der Abteilungsleiter des SV Inning zu. Seine Mannschaft hatte eine gute Stunde lang fleißig Treffer an Treffer gereiht, bevor dem SV Germering etwas Zählbares gelang. Die Tore in der Schlussphase von David Hohlweg und Michael Mayerhofer waren zwar nur Makulatur, aber sie waren auch mehr als verdient für den designierten Absteiger, der sich verbissen wehrte. Was die Germeringer zum Besten gaben, hätte eigentlich für ein Torfestival ausgereicht. Nach dem frühen Rückstand durch Xaver Scheidl und Mathias Schoppe waren die Platzherren am Drücker. Innings Keeper Alexander Hein musste zweimal in höchster Not retten, dann stand auch noch der Pfosten zweimal den Germeringern im Weg. „Da hätten sie das 1:2 machen müssen“, räumte Rothamel ein. Stattdessen legte Leonard Schnepper das 3:0 nach. Ruhe war damit noch nicht, obwohl Christian Baumgartner mit einem Doppelschlag endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Als die Gastgeber auch noch Ademaj Flakrim nach einem Foul an Xaver Scheidl mit Rot verloren, ließ Rothamel Milde walten. „Das war eher Dunkelgelb.“ Es hatte den Gegner ohnehin schon schlimm genug erwischt.

VfL Egenburg – TSV Gilching-A. II 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Michl (17.), 0:2 Hornung (88.), 0:3 Raouf (90.+1)

Der Auftakt in die Serie der Spitzenspiele geriet den Gilchinger Reservisten vortrefflich. Mit dem 3:0 beim VfL Egenburg löste die Mannschaft von Trainer Robert Brand souverän eine Aufgabe, die mit zu den kniffligsten in der Kreisklasse 1 gehört. „Es war unser Glückstag“, räumte der Coach ein. Denn seine Elf profitierte von einer besonderen Konstellation: Beim Gegner fehlten einige Leistungsträger, die sich mit Covid 19 infiziert hatten. „Irgendeinen können wir zum Meister machen“, sagte Brand. Sein TSV erwartet am kommenden Wochenende Tabellenführer Geiselbullach. Aber auch noch der Zweite SC Weßling steht auf dem Restprogramm und ebenfalls der TSV Oberalting. Was dann unter dem Strich für die Gilchinger übrig bleibt, das möchte Brand nicht prognostizieren. Aber das Minimalziel ist klar: „Für uns ist jetzt der dritte Platz wichtig.“ Der nahm in Egenburg Gestalt an, als Maximilian Michl nach einer guten Viertelstunde zum 1:0 traf. Danach passierte erst einmal recht wenig. Der Verein für Leibesübungen versuchte manches, aber es fehlte ihm die Durchschlagskraft der vergangenen Wochen. Als ihm in der Schlussphase die Kräfte verließen, machten Lukas Hornung und der emsige Maiwand Raouf alles klar. (hch)