Kreisklasse 1: „Das Thema ist durch“ - Oberalting-Coach Dötsch schreibt Meisterschaft ab

Den Kampf angenommen hat der SC Weßling (gelbes Trikot) und wurde dafür belohnt. Das wegen Corona ersatzgeschwächte Team von Trainer Christian Feicht setzte sich gegen den SC Olching II mit 3:2 durch. © : andrea Jaksch

Der TSV Oberalting-Seefeld unterliegt beim SC Gröbenzell und schiebt Frust. Die Gilchinger Reserve feiert derweil einen 5:1-Sieg. Kreisklasse 1 kompakt.

SC Gröbenzell – TSV Oberalting-S. 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Groß (17./FE), 2:0 Miklautsch (67.)

Die Blicke gingen ins Leere. Die Fußballer des TSV Oberalting wussten selbst nur zu gut, dass sie in Gröbenzell nicht nur eine Niederlage erlitten hatten. Die Pleite zum Restart in der Kreisklasse 1 war ein Abgesang auf die Hoffnungen der Mannschaft, in der nächsten Saison wieder in der Kreisliga zu spielen. Thomas Dötsch wollte sich überhaupt nicht auf eine Diskussion einlassen: „Das Thema ist durch.“ Dem Trainer war klar, dass die Entscheidung um die Meisterschaft nicht mehr von seinem Team abhängt, obwohl es in der Tabelle zwar auf dem dritten Platz abgestürzt ist, aber nur einen beziehungsweise zwei Punkte Rückstand auf die beiden Führenden aus Geiselbullach und Weßling hat. Was den Trainer so sehr von der Chancenlosigkeit seines Teams überzeugte, war der blutleere Auftritt gegen Gröbenzell, der am Ende mit zwei Toren von Andreas Groß und Michael Miklautsch abgestraft wurde. Der Coach ging mit seinen Spielern hart ins Gericht: „Wir haben die Quittung bekommen für die Einstellung und das Engagement in der Vorbereitung.“ Während er dem Gegner eine „1000-prozentige Einstellung“ bescheinigte, vermisste er bei seinem Ensemble die nötige Moral, um sich in einem großen Kampf am Ende durchzusetzen. „Bei denen hat man gemerkt, dass sie das Spiel gewinnen wollten“, stellte der Übungsleiter fest. Den Oberaltingern merkte man hingegen an, dass sechs Akteure wegen Covid 19 fehlten. Als Ausrede wollte das Dötsch nicht gelten lassen.

TSV Gilching-A. II – SV Germering 5:1 (1:0)

Tore: 1:0 Boitin (45.+4/FE), 2:0 Hornung (66.), 2:1 Hohlweg (69.), 3:1, 4:1 Hänschke (71., 75.), 5:1 Michl (83.) – Gelb-Rot: Schlederer/SVG (48., Foul/Meckern)

„Es hat lange gedauert, bis wir das Spiel in der richtigen Spur hatten.“ Robert Brand sprach von einer Geduldsprobe, die seine Elf gegen den SV Germering zu bestehen hatte. Trotz guter Möglichkeiten seiner Mannschaft musste sich der Gilchinger Trainer bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte gedulden, bis er endlich einen Treffer bejubeln konnte. Nach einem Foul von Philipp Schlederer an Anton Michl blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als einen Strafstoß zu verhängen, den Fabian Boitin zum erlösenden 1:0 verwandelte. Als sich Schlederer kurz nach Wiederbeginn etwas zu heftig beim Referee beschwerte, durfte er den Platz verlassen. „Diese beiden Szenen haben Germering komplett aus der Bahn geschmissen“, wertete Brand das Tor sowie die gelb-rote Karte als spielentscheidend. Als Lukas Hornung das 2:0 gelang, gab sich der Abstiegskandidat aber immer noch nicht geschlagen. „Die hatten nichts mehr zu verlieren“, sagte Brand, der den Rivalen keck nach vorne stürmen sah. Die Folge war der Anschluss durch David Hohlweg. Ein Doppelschlag von Tobias Hänschke sorgte schließlich für klare Verhältnisse. „Ab da haben sie sich aufgegeben“, sagte Brand. Seine Elf nutzte die Enttäuschung beim Gegner aus, um mit einem standesgemäßen Sieg gleich für ein Signal im Aufstiegsrennen zu sorgen. Maximilian Michl machte den klaren Sieg perfekt.



SC Weßling – SC Olching II 3:2 (1:1) Tore: 0:1 Rusch (23.), 1:1, 2:1 Prammer (26., 49.), 3:1 Izadin (67.), 3:2 (79.)

Der SC Weßling zeigte gegen Olching, was eine Mannschaft braucht, die am Ende aufsteigen will: Einsatz. Vor der Partie musste Trainer Christian Feicht die Hiobsbotschaft verkraften, dass drei seiner Stammakteure kurzfristig wegen Corona ausfielen. Die Situation dramatisierte sich, als der Weßlinger Coach die Aufstellung des Gegners studierte. Vier Kicker aus der Landesliga hatten die Gäste mitgebracht. Doch allen Handicaps zum Trotz behaupteten sich am Ende die Weßlinger. „Die Mannschaft mit dem größeren Willen hat das Spiel gewonnen“, konstatierte der Coach. Der war seinem Ensemble bereits in der Anfangsphase anzumerken. Doch die ersten beiden dicken Chancen brachten die Weßlinger nicht im gegnerischen Kasten unter. „Da kann es mindestens 1:0 für uns stehen“, sinnierte Feicht. Mitte der ersten Hälfte geriet seine Mannschaft durch Valentin Rusch in Rückstand. Doch sie antwortete prompt durch Tim Oliver Prammer, der per Abstauber den Ausgleich markierte. Nach einer mustergültigen Kombination erzielte Prammer nach dem Seitenwechsel noch das 2:1. Das Spiel schien endgültig für den Aufstiegsaspiranten gelaufen zu sein, als Neuzugang Diar Izadin zum dritten Streich ausholte. Der eingewechselte Patrick Feicht hätte alles klar machen können, doch sein Freistoß aus 20 Metern landete am Lattenkreuz. So wurde es nach dem Anschluss der Gäste noch einmal spannend. Aber der blendend aufgelegte Weßlinger Keeper Johannes Urban konnte weitere Einschläge verhindern.

TSV Geiselbullach – Gautinger SC 7:0 (2:0) Tore: 1:0 Bründl (15.), 2:0 Unholzer (31.), 3:0 Bründl (52.), 4:0 Thuner (56.), 5:0 Bründl (64.), 6:0 Blum (68.), 7:0 Bründl (78.)

Trotz der Klatsche in Geiselbullach hatte Uwe Lehner nichts an seiner Mannschaft auszusetzen. „Großes Kompliment an alle“, lobte der Gautinger Trainer seine Kicker. „Alle haben bis zum Schluss alles gegeben.“ Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause musste der Coach auf insgesamt neun Akteure verzichten. Zwei weilten im Urlaub, zwei sind verletzt und fünf haben sich mit Covid 19 infiziert und konnten deshalb nicht auflaufen. Lehner forderte deshalb Unterstützung aus der Reserve an und konnte mit sieben Akteuren die Lücken füllen. Allerdings musste die zweite Garnitur deshalb ihr Spiel am Sonntag absagen. Das völlig neu zusammengewürfelte Team machte in der ersten Hälfte seine Sache hervorragend, konnte aber die beiden Einschläge durch Lukas Bründl und Francesco Unholzer nicht verhindern. „Die haben zwei Unachtsamkeiten von uns gnadenlos ausgenutzt“, stellte der Übungsleiter fest. Nach dem Seitenwechsel musste der Sportclub dem Tempo Tribut zollen. Bründl erzielte noch drei weitere Treffer, außerdem netzten Felix Thurner und Maximilian Blum ein. „Wir konnten dem nicht standhalten“, räumte Lehner ein, dass sein Team irgendwann überfordert war. Am Ende fiel die Niederlage um ein paar Tore zu hoch aus. Aber das machte dem Trainer nichts aus. „Der Mannschaft ist kein Vorwurf zu machen.“



FC Emmering – SV Inning 3:0 (0:0) Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Kajtazi (64., 87., 90.)

Die Bäume wachsen für die Inninger Fußballer nicht in den Himmel. Zum Auftakt der Rest-Rückrunde musste sich das Team vom Ammersee beim FC Emmering mit 0:3 geschlagen geben. Der Fußballclub untermauerte mit diesem Erfolg seine Ansprüche, noch einmal in das Titelrennen einzugreifen. Auch wenn der Abstand auf die Aufstiegsplätze groß ist, dran bleibt der Verfolger allemal. Allerdings standen sich die Platzherren häufig selbst im Weg. Der Sieg hätte am Ende deutlich höher ausfallen können. Wie schon am Ende der Hinrunde erwiesen sich die Inninger als harter Brocken. Vor allem die Defensive präsentierte sich in ansprechender Verfassung. Probleme weist die Mannschaft nach wie vor im Angriff auf. Die zweitschwächste Offensive der Liga schießt auch in diesem Jahr einfach viel zu wenige Tore. Peter Rothamel zeigte sich nicht besonders überrascht: „Das spiegelt genau das wider, was wir in der gesamten Vorbereitung gesehen haben.“ Der Abteilungsleiter zeigte sich enttäuscht, dass nur ein halbes Dutzend Spieler die Vorbereitung richtig ernst genommen hatte. Lange sah es danach aus, dass sich Inning einen Punkt erstreiten könnte. Doch dann trat Lisander Kajtazi in Aktion. Sein erster Treffer nach einer guten Stunde veränderte die Statik des Spiels. Die Gäste mussten nun mehr für den Angriff tun und standen nicht mehr so stabil in der Abwehr. Aber erst in der Schlussphase konnte Emmering daraus Kapital schlagen. Mit zwei weiteren Toren innerhalb von drei Minuten machte Kajtazi seinen lupenreinen Hattrick perfekt. (hch)