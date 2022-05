Kreisklasse 3: TSV Perchting liefert sich offenen Schlagabtausch - Münsing siegt im Derby

Von: Christian Heinrich

Teilen

Traf wieder einmal selbst: Perchting-Coach Christoph Kammerlander. © TSV Perchting-Hadorf

Der TSV Perchting-Hadorf nimmt einen Punkt aus Uffing mit: Nach einem spektakulären Sechs-Tore-Spiel. Ebenfalls eng und torreich trennten sich Münsing und Höhenrain.

SV Münsing – FSV Höhenrain 3:2 (1:1)

Tore: 0:1 Lech (40.), 1:1 Niggl (45.+3), 1:2 Lech (61.), 2:2 Mannweiler (82.), 3:2 Holzer (89.)

Josef Holzer hatte mit seinem später Treffer zum 3:2-Sieg für Münsing den Höhenrainern das Ergebnis verdorben, aber nicht die Laune von Peter Hösl. Der Trainer des FSV war trotz der Derby-Niederlage stolz auf seine Mannschaft. „Wir haben alles reingeschmissen“, machte er seinen Fußballern ein großes Kompliment für ihre engagierte Vorstellung. Dabei konnte der Coach nicht einmal auf seine beste Formation zurückgreifen. „Wir gehen personell am Stock“, beschreibt er die angespannte Lage. Zwar fehlten einige Spieler, doch die, die da waren, brillierten mit einer Einstellung, die man dem Team auch gerne gegen Wielenbach und Raisting gewünscht hätte. Höhrenrain gab keinen Ball verloren und belohnte sich kurz vor der Pause mit der Führung durch David Lech. Allerdings schaffte der Tabellenzweite in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch den Ausgleich durch Lorenz Niggl. „Da waren wir selber dran schuld“, ärgerte sich Hösl. Nach dem Seitenwechsel verstärkte Münsing seine Bemühungen, doch das nächste Tor erzielten wieder die Gäste. David Lech schloss einen Konter erfolgreich ab. Das Spiel wäre wohl endgültig gelaufen gewesen, wenn Andreas Mühr nicht das 3:1 verpasst hätte. „Weil er fünf Zentimeter zu kurz ist“, wie sein Trainer bemerkte. Die Platzherren setzten nun alles auf eine Karte und schafften in der Schlussphase durch Stefan Mannweiler und Josef Holzer noch die Wende.

SV Uffing – TSV Perchting-H. 3:3 (0:1)

Tore: 0:1 Glas (30.), 1:1 Hoffmann (55.), 1:2 Kammerlander (58.), 2:2 Flöß (64.), 3:2 Al-Khafaji (69.), 3:3 Aschermann (77.)

Für Christoph Kammerlander gab es kein Zögern. Der Trainer des TSV Perchting-Hadorf unterschrieb sofort das Unentschieden in Uffing. „Wir sind absolut zufrieden“, sagte er nach dem 3:3. In einer atemberaubenden Begegnung war seine Mannschaft nach einer halben Stunde durch Stefan Glas in Führung gegangen. Die hätte sich zur Pause durchaus höher gestalten können, wenn Tobias Leskien seine Fußballschuhe besser eingecremt hätte. Er vergab gleich zwei fette Möglichkeiten. So entwickelte sich nach dem Seitenwechsel ein offener Schlagabtausch. Dem Ausgleich von Felix Hoffmann ließ Kammerlander die erneute Führung für Schwarz-Gelb folgen. Danach leistete sich der TSV „fünf schläfrige Minuten“, wie der Trainer monierte, die die Platzherren sofort nutzten, um durch Martin Flöß und Majid Al-Khafaji das Spiel zu drehen. „Danach haben wir eine super Moral gezeigt“, lobte Kammerlander sein Team für sein Aufbäumen. Es dauerte nicht lange, und Christoph Aschermann egalisierte nach Vorlage von Leskien zum 3:3. Es war ein Tor, das dem Übungsleiter Hoffnung macht für das Heimspiel am Donnerstag gegen Antdorf. „Da haben wir die Chance, die Woche zu vergolden.“ (hch)