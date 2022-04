Kreisklasse 3: FSV Höhenrain „vielleicht zu überheblich“ - TSV Perchting verliert gegen Münsing

Von: Christian Heinrich

Trainer Peter Hösl: sah eine „unterirdische“ erste Halbzeit des FSV Höhenrain. © FSV Höhenrain

Der FSV Höhenrain verliert gegen Wielenbach und macht Coach Hösl wütend. Der TSV Perchting-Hadorf unterliegt zuhause gegen den SV Münsing - und Coach Kammerlander hadert.

SV Wielenbach – FSV Höhenrain 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Uhl (9.), 2:0 Missel (17.), 3:0 Weindel (71.), 3:1 Ertl (90.+2) – Bes. Vorkommnisse: Missel verschiesst Foulelfmeter (69.)

So hatte sich das Peter Hösl nicht vorgestellt. Nachdem seine Mannschaft vor Wochenfrist noch das Derby gegen den TSV Perchting-Hadorf gewonnen hatte, verlor sie nun nach einer indiskutablen Leistung in Wielenbach. „Vielleicht sind wir da zu überheblich“, mutmaßte der Höhenrainer Coach. Vor allem in der ersten Halbzeit war der Verdruss groß. „Die war eine einzige Katastrophe“, schimpfte der Trainer. „Wir haben einfach unterirdisch agiert.“ Bis seine Kicker wieder an die Oberfläche kamen, führte der Aufsteiger bereits durch die Treffer von Maximilian Uhl und Lino Missel mit 2:0. Dabei konnte der FSV von Glück reden, dass es nicht noch höher gegen ihn stand. „Die hatten Chancen gehabt für sechs Tore“, fasste Hösl das Geschehen in der ersten Hälfte zusammen. Allein Torhüter Leonhard Borowski rettete sein Team vor einem Debakel. Erst nach dem Seitenwechsel nahmen die Höhenrainer richtig am Spiel teil. Andreas Mühr hatte Pech, als sein Schuss nur die Latte touchierte, Franz Schaller konnte den Abpraller danach nicht richtig kontrollieren. Als Oliver Weindel das 3:0 markierte, war die Partie jedoch entschieden. Zuvor hatte Missel noch einen Elfmeter gegen den Pfosten gesetzt. Der Höhenrainer Ehrentreffer durch Martin Ertl fiel zu spät, um der Begegnung noch eine Wende zu verleihen. Die Vorlage lieferte Borowski.

TSV Perchting-Hadorf – SV Münsing 1:2 (1:1) Tore: 0:1 Hauptmann (1.), 1:1 Waldenmeier (6.), 1:2 Zachenbacher (46.)

„Das letzte Quäntchen hat leider gefehlt“, fasste Christoph Kammerlander den Unterschied zwischen seiner Mannschaft und dem SV Münsing zusammen. Den letzten Tick vermisste der Trainer des TSV Perchting-Hadorf vor allem gleich zu Beginn der ersten und der zweiten Hälfte, als seine Elf sofort einen Gegentreffer fing. „Münsing ist in der Lage, solche Schläfrigkeiten zu bestrafen“, stellte der TSV-Coach fest. Die Partie hatte kaum begonnen, da lagen die Schwarz-Gelben bereits mit 0:1 hinten. Julian Hauptmann verwertete gleich die erste Chance für den Aufstiegsaspiranten vom Ostufer des Starnberger Sees. Die Platzherren benötigten nur ein paar Minuten, um den Treffer wegzustecken. Dann gelang ihnen durch Luca Waldenmeier bereits der Ausgleich. Die zweite Hälfte begann dann wieder wie die erste. Eine Minute war gerade gespielt, da jubelten die Gäste nach einem Treffer von Hans Zachenbacher schon wieder. Aber dieses Mal blieben die Perchtinger die prompte Antwort schuldig und kamen auch danach nicht mehr zum Zug. Münsing ließ den TSV nicht mehr ins Spiel kommen und sicherte sich drei wichtige Punkte im Titelrennen der Kreisklasse 3. (hch)