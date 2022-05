Kreisklasse 3: Perchtinger Spalier für Luigi Martorana - Höhenrain feiert Platz fünf

Von: Christian Heinrich

Luigi Martorana absolvierte sein letztes Fußballspiel für Perchting. Foto: TSV © TSV

Der TSV Perchting-Hadorf verabschiedet Routinier Luigi Martorana, verliert aber gegen Benediktbeuern. Der FSV Höhenrain sichert gegen Antdorf den fünften Platz.

TSV Perchting-H. – Benediktbeu. 2:4 (1:2)

Tore: 1:0 Fuchs (7.), 1:1 Guggemos (12.), 1:2 Leis (23.), 1:3 Guggemos (48.), 1:4 Oettl (73.), 2:4 Martorana (90./FE)

Vor der Partie standen die Perchtinger Spieler Spalier für Luigi Martorana. Der Routinier absolvierte seine letzte Partie für den TSV und wird sich aus dem Fußball zurückziehen. Als weiteres Präsent kredenzten ihm seine Mitstreiter auch den Elfmeter, den der Schiedsrichter in der 89. Minute verhängte. Martorana verwandele sicher, ohne dass er damit den Ausgang der Partie wesentlich beeinflussen konnte. Die Schwarz-Gelben mussten sich Benediktbeuern deutlich geschlagen geben. „Wir haben es mit Ball sehr gut gemacht und gegen den Ball sehr schlecht“, stellte Christoph Kammerlander fest. Der Perchtinger Coach sprach von einer „durchwachsenen Saison“, die auf Rang zehn endete. Nächstes Jahr kann es sein Team dann besser machen.

FSV Höhenrain – ASV Antdorf 4:2 (1:2)

Tore: 0:1, 0:2 Paliogiannis (18., 36.), 1:2 Ohlhof (39.), 2:2 Lech (58.), 3:2 Mühr (67.), 4:2 Schaller (72.)

„Ich bin zufrieden mit der Saison“, freute sich Peter Hösl über die Leistung seines Teams. Über Tabellenplatz fünf zum Abschluss der Runde wollte sich der Höhenrainer Trainer nicht beschweren, auch wenn es zeitweise danach ausgesehen hatte, dass der FSV vielleicht oben hin schmecken könnte. Die Partie gegen Antdorf war ein Spiegelbild der vergangenen Monate. Die Hausherren aus Höhenrain erwischten in der ersten Halbzeit nicht den richtigen Zug, obwohl sie zahlreiche Chancen produzierten. Und so führte der ASV durch einen Doppelpack von Hrisovaladis Paliogiannis mit 2:0. Johannes Ohlhof verwertete vor der Pause wenigstens noch eine der zahlreichen Höhenrainer Möglichkeiten zum 1:2-Anschluss. In der Pause fand Hösl wieder einmal die richtigen Worte: „So gehen wir nicht vom Platz runter.“ Und er brachte mit Johannes Feirer und David Lech zwei Kicker, die das eigene Spiel belebten. Am Ende fielen dann auch noch die gewünschten Tore durch Adrian Lech, Andreas Mühr und Franz Schaller. (hch)