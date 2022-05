Kreisklasse 3: Klassenerhalt für TSV Perchting so gut wie eingetütet

Von: Christian Heinrich

Souveräner Auftritt in Oberau: Der TSV Perchting bringt wichtige Punkte nach Hause. © rabuser

Der TSV Perchting fährt einen souveränen Sieg beim Schlusslicht Oberau ein und hat damit den Verbleib in Kreisklasse 3 fast sicher. Derweil patzt Höhenrain in Garmisch-Partenkirchen.

SG Oberau/Farchant – TSV Perchting-H. 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Wackerle (ET/24.), 0:2 Rampf (70.), 0:3 Xhemajli (73.), 1:3 Burger (87.)

Der TSV Perchting-Hadorf ist so gut wie gerettet. Nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg bei der SG Oberau/Farchant benötigen die Schwarz-Gelben nur noch einen Punkt zum sicheren Klassenerhalt. Bei seinem drittletzten Spiel vor dem Saisonfinale lieferte der TSV eine äußerst kompakte Vorstellung beim Tabellenletzten ab, der nach dieser Pleite kaum noch eine Chance hat, dem Abstieg zu entgehen. „Wir haben einen großen Schritt gemacht“, sagte Christoph Kammerlander nach dem richtungsweisenden Sieg seiner Mannschaft. Der Trainer führte den Erfolg auf die Einstellung seiner Spieler zurück, die dieses Mal, anders als in vielen Spielen zuvor voll bei der Sache waren. „Wir haben das angenommen“, stellte er klar. Seine Elf war von Anfang an gewillt, die Partie für sich zu entscheiden. Das waren auch die Werdenfelser, die nichts unversucht ließen, um noch einmal Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt zu schöpfen. Doch das Spiel lief für den TSV, der durch ein Eigentor von Martin Wackerle in Führung ging. Danach bewahrte Keeper Paul Röcken die Perchtinger mit einer sensationellen Parade vor dem drohenden Ausgleich. Das 2:0 durch Tobias Rampf, das einer traumhaften Kombination über Kajetan Lösch und Luigi Martorana entsprang, bescherte den Gästen noch mehr Sicherheit. Luca Waldenmeier leitete schließlich das 3:0 von Nezir Xhemajli ein. Auch hier hatte Lösch seine Füße wieder mit im Spiel. Der Anschluss durch Michael Burger fiel zu spät, um die Perchtinger noch einmal ins Wanken zu bringen.

FC Garmisch-P, II – FSV Höhenrain 2:1 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 Loshi (39., 60.), 2:1, Lech (76.)

Die Reize des Oberlands wurden Peter Hösl beim Gastspiel in Garmisch-Partenkirchen einmal mehr bewusst. Der atemberaubende Blick vom Stadion am Gröben auf die Alpspitze faszinierte den Trainer des FSV Höhenrain sehr. Allerdings hatte er keinen Antrieb, sich länger am Alpenpanorama zu erfreuen, denn seine Mannschaft hatte nur wenig Erbauliches geliefert. Er drängte nach der 1:2-Pleite gegen die zweite Garde des Fußballclubs auf die Rückreise: „Ich will sofort wieder von hier weg.“ Hösl war bedient, weil sich seine Mannschaft darauf beschränkte, mal wieder Fünfe gerade sein zu lassen. Das konnte sie sich auch leisten, weil der Klassenerhalt längst eingetütet ist. „Wir sind gerettet, und so sind wir aufgetreten“, schimpfte der Trainer. Anders sah es bei den Garmischern aus, denen die Abstiegsangst noch im Nacken sitzt. Der 2:0-Vorsprung der Werdenfelser durch einen Doppelpack von Beqir Loshi war doch ein wenig überraschend, weil der FSV in der ersten Hälfte durch David Lech die Latte und durch Andreas Mühr den Pfosten getroffen hatten. Spannend wurde es dann doch noch, weil David Lech mit einem Heber den gegnerischen Keeper überlistete. Doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr, weil sich die Höhenrainer schon in Wochenendstimmung befanden. „Wir haben zu wenig investiert“, kritisierte der Übungsleiter sein Team. (hch)