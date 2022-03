Kreisklasse 3: Dreierpack! Lech schießt Höhenrain zum Sieg - Perchting gewinnt gegen Raisting II

Von: Christian Heinrich

Daumen Hoch: Peter Hösl lobt Dreierpacker David Lech (Archivbild). © privat

Der FSV Höhenrain gewinnt dank einem überragend aufgelegten David Lech gegen den FC Kochelsee-Schleedorf. Die Raistinger Reserve verliert in Perchting.

FC Kochel-Schlehd. – FSV Höhenr. 2:3 (0:1)

Peter Hösl konnte das Ganze mit sehr viel Humor nehmen. „Die Mannschaft überrascht immer wieder“, schmunzelte der Höhenrainer Trainer nach der Partie in Schlehdorf. Zu seiner Freude gelang ihr das zum Neustart in der Kreisklasse 3 auf positive Weise. Nach einer ziemlich durchwachsenen Vorbereitung siegte der FSV mit 3:2. „Das war Schwerstarbeit“, sagte der Coach. Sein Team war bis an seine Grenzen gegangen, um drei Punkte zu entführen. Als Malocher tat sich David Lech hervor, der alle drei Treffer erzielte. „Er war der Mann des Spiels“, so Hösl – und sicherlich auch eine der großen Überraschungen. Laut seines Trainers hatte der Stürmer „in der Vorbereitung „kein Scheunentor getroffen“.

Im ersten Pflichtspiel des neues Jahres schlug Lech bereits in der Anfangsphase zu. Das Tor brachte seiner Elf jedoch keine Sicherheit. Die Platzherren dominierten das Geschehen, ohne richtig gefährlich zu werden. Als dann die zweite Hälfte genauso wie die erste mit einem Tor von Lech begann, schienen sich die Dinge zu fügen. „Aber Schlehdorf hat nicht aufgegeben“, stellte Hösl fest. Yuri Schindler gelang der Anschluss, den Lech nach einem Konter mit dem 3:1 beantwortete. Als Stefan Raffeiner nochmals verkürzte, mussten die Höhenrainer bange Momente überstehen. Aber es brannte nichts mehr an. (hch)

Tore: 0:1 D. Lech (4.), 0:2 D. Lech (56.), 1:2 Schindler (72.), 1:3 D. Lech (74.), 2:3 Raffeiner (83.)

TSV Perchting – SV Raisting II 4:2 (0:0)

Der Unterhaltungswert, den die Perchtinger ihrem Publikum bieten, war auch gegen Raisting wieder hoch. Nachdem die erste Hälfte torlos geendet hatte, fielen nach dem Seitenwechsel ein halbes Dutzend Treffer. „Es war nicht alles Gold, was glänzt“, räumte Christoph Kammerlander in aller Bescheidenheit ein. „Wichtig war jedoch, mit einem Sieg in die Runde zu starten.“ Der Perchtinger Spielertrainer eröffnete kurz nach Wiederanpfiff den Torreigen, als er eine Vorlage von Paul Biedermann verwertete. Der Treffer schien jedoch die Gäste mehr zu motivieren als die Schwarz-Gelben. Innerhalb von neun Minuten drehten Majiid Hassan und Justin Steeg die Begegnung. Kammerlander hatte nun einiges zu tun. Er brachte Luigi Martorana, der nach siebenmonatiger Verletzungspause sein Comeback für den TSV gab. Zwei Minuten war er gerade auf dem Feld, da markierte der Routinier bereits den Ausgleich. Das Tor brachte Raisting aus dem Konzept. Kurze Zeit später besorgte Mohamed Ghaznawi auf Zuspiel seiner Bruders Saki das 3:2. Und damit nicht genug. Nur sechs Minuten nach Martoranas Ausgleich traf Tobias Leskien nach einer Ecke per Volley-Schuss zum vierten Mal in die gegnerischen Maschen. Raisting gab sich geschlagen. „Wir haben eine tolle Moral gezeigt“, lobte Kammerlander sein Team. (hch)

Tore: 1:0 Kammerlander (46.), 1:1 Hassan (59.), 1:2 Steeg (68.), 2:2 Martorana (71.), 3:2 Ghaznawi (73.), 4:2 Leskien (77.)