Favorit TSV Gilching II liefert ab – Oberaltings Trainer Keklik schimpft auf Schiedsrichter

Teilen

Das 1:0 für den TSV Gilching II besorgte Tobias Hänschke (r.). Yasar Dayik (l.) freut sich mit ihm. Foto: Dagmar rutt © Dagmar rutt

Der TSV Gilching-Argelsried II wird seine Favoritenrolle gerecht und schlägt Moorenweis. Der TSV Oberalting-Seefeld hingegen verliert sein Spiel in Emmering.

TSV Gilching-A. II – TSV Moorenweis 2:1 (2:0)

Die Anspannung war da. „Die Vorbereitung kann noch so gut sein, wenn dann die ersten Spiele nach der Winterpause nicht passen, nutzt dir das auch nichts“, sagte Robert Brand. Umso größer war die Erleichterung nach dem Sieg zum Auftakt der Meisterrunde. „Die Mannschaft hat geliefert“, freute sich der Trainer des TSV Gilching-Argelsried II nach dem 2:1-Heimsieg am Sonntag gegen den TSV Moorenweis. Die Gastgeber unterstrichen im Duell mit dem Sieger der Kreisklassen-Gruppe 1, dass sie endlich den Sprung in die Kreisliga schaffen möchten. „Wir haben sehr motiviert begonnen“, berichtete Brand. Die Überlegenheit wurde in der 23. Minute belohnt, als Tobias Hänschke nach einer Freistoßflanke von Sebastian Moosbrugger per Kopf am langen Pfosten erfolgreich war. Sechs Minuten vor der Pause legte Maximilian Michl nach perfektem Zuspiel von Hendrik Obermeyer nach. Moorenweis blies nach der Pause zur Gegenattacke, doch mehr als der Anschlusstreffer gelang nicht mehr. „Das Zittern in der Schlussphase hätten wir uns auch ersparen können, wenn wir vor dem Tor entschlossener gewesen wären. Wir haben uns da teilweise zu Tode gespielt“, monierte Brand nach der Partie auf Kunstrasen. toh

Tore: 1:0 Hänschke (23.), 2:0 M. Michl (39.), 2:1 Bingießer (83.)

FC Emmering – TSV Oberalting-S. 3:1 (1:0)

Sein Pflichtspieldebüt hatte sich Okan Keklik, seit der Winterpause Trainer beim Kreisklassisten TSV Oberalting-Seefeld, anders vorgestellt. Beim FC Emmering musste er mit seinem Team eine 1:3-Niederlage einstecken. „Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Das Problem war heute der Schiedsrichter“, sagte Keklik.

Der Ärger begann bereits nach wenigen Minuten, als die Gastgeber einen Handelfmeter zugesprochen bekamen, den Lisander Kajtazi verwandelte. „Er stoppt den Ball klar mit der Brust“, kommentierte der Oberaltinger Trainer die Aktion von Eric Schröter. Kurz darauf erhielt Schröter auch noch eine Zeitstrafe, bei der es laut Keklik eine gelbe Karte getan hätte. Der Emmeringer Maximilian Theobald hätte aus Oberaltinger Sicht hingegen für eine harte Attacke von hinten vom Platz fliegen müssen, kam aber ebenfalls mit einer Zeitstrafe davon. „Von hinten auf die Achillessehne, das war fast eine Tätlichkeit“, schimpfte der TSV-Coach. Kristian Paluca erhöhte für die Hausherren auf 2:0, und Markus Seemann machte per Kopf den Sack zu (77.). Allerdings hätte auch dieser Treffer für Keklik wegen eines unerlaubten Ellbogeneinsatzes nicht zählen dürfen. Immerhin gelang Joker Robert Weidel noch ein Treffer für Oberalting, zu diesem Zeitpunkt war die Partie aber bereits entschieden (84.).

Angesichts der ärgerlichen Entscheidungen des Schiedsrichters sei das Spiel schwer zu bewerten, findet Keklik. Unabhängig davon sieht er aber bei der Leistung seiner Mannschaft noch Luft nach oben. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht da“, sagte der TSV-Trainer. Im zweiten Durchgang habe sein Team sich aber gesteigert und ordentlich Fußball gespielt. te

Tore: 1:0 Kajtazi (4./HE), 2:0 Paluca (46.), 3:0 Seemann (77.), 3:1 Weidel (84.) – Zeitstrafen: Schröter/Oberalting (13., Foulspiel), Theobald/Emmering (24., Foulspiel) – Gelb-Rot: Theobald/Emmering (87., Foulspiel)