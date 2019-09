Lelleck-Team erneut sieglos - spektakuläre zweite Hälfte beim 3:3 vs. Laim

„Laim kann sich mit dem Punkt am Ende glücklich schätzen“

von Julius Roever schließen

Der SV Planegg kommt in der Kreisliga nicht in Schwung. Am Sonntag trennten sich die Blau-Schwarzen 3:3 vom SV Laim, ein Ergebnis, mit dem nach der Partie niemand so recht zufrieden war

„Laim kann sich mit dem Punkt am Ende glücklich schätzen“, sagte SVP-Coach Michael Lelleck. Seine Mannschaft hatte kurz zuvor in Person von Stefanos Bavas, Patrick Sudol und Maxmilian Hartmann gleich drei Chancen auf den Siegtreffer liegengelassen. Doch das Remis, das letztlich herausgesprungen war, hätte wohl so mancher Planegger Anhänger vor der 84. Spielminute noch blind unterschrieben. Bis dahin führten die Gäste nämlich mit 3:1, ehe David Velickovski auf Vorlage von Sudol den Anschluss herstellte. Letzterer besorgte den Ausgleich.

„Wir hatten zu viele Ballverluste“

„Ich ärgere mich nicht so sehr über das Ergebnis, sondern über die Art und Weise“, sagte Lelleck. „Wenn wir das ganze Spiel so gespielt hätten wie in der Schlussphase, hätten wir sie auch wegschießen können.“ Der SVP agierte aber über weite Strecken nicht zielstrebig. Planegg hatte Ball und Gegner zwar im Griff und hätte vor der Pause in Führung liegen können, das 1:0 durch Patrick Ochsendorf fiel aber erst nach 57 Minuten. „Da hat die Mannschaft gedacht, dass das Ding schon durch ist“, klagte Lelleck.

Stattdessen überraschte der SVL die Gastgeber mit drei Kontertreffern innerhalb von sieben Minuten. „Wir haben andauernd falsche Entscheidungen getroffen, hatten zu viele Ballverluste“, so der Coach. Erst nach den Gegentoren wachten die Würmtaler auf und versuchten zu retten, was zu retten war.