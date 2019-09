Streikender Diker fehlt bei Oberaltings 0:6-Klatsche in Penzing

„Menschlich unterste Schublade“

60 Minuten lang konnte ein stark ersatzgeschwächter TSV Oberalting das Tempo mit dem Tabellenführer FC Penzing mitgehen. Am Ende stand eine 0:6-Niederlage.

Ohne Giga Bechvaia, Roman Hüttling, Robin Schwarz, Eric Schröter und Moritz Dreher reisten die Seefelder zum Bezirksliga-Absteiger und spielten in Hälfte eins dennoch stark.

Die defensiver eingestellten Pilsenseer machten den Gastgebern die Räume vor 120 Zuschauern eng, so gab es kaum gefährliche Abschlüsse für Penzing. Doch die Gastgeber waren sehr effektiv. Thomas Kramer traf in Minute 29 zum 1:0 für den FCP. Oberalting zeigte sich unbeeindruckt und blieb defensiv kompakt. Im Angriff, so erklärte es der TSV-Coach, spielte sein Sohn Patrick den Alleinunterhalter, der die Abwehr immer wieder beschäftigte.

„Einige Spieler haben nicht das Niveau für die Liga“

Nach der Pause vergab Sebastian Neubauer noch die große Chance aus drei Metern, dann aber verlor die Feicht-Elf den Faden. Das 2:0 durch Josef Noder war die Entscheidung. Danach fiel Oberalting auseinander und kassierte vier weitere Tore. „Einige Spieler haben leider auch nicht das Niveau für diese Liga“, sagte der Trainer über seine Spieler. Dazu kritisierte er die Einstellung von Alper Diker, der sich einen Wechsel zum TSV Gilching erstreiken wolle. „Menschlich unterste Schublade“, so der Coach. Er gab den C-Klassen-Spielern Birima Thiam und Almedin Huskic die Chance, Kreisligaluft zu schnuppern. Am Mittwoch gegen Bernbeuren hofft er auf Giga Bechvaia und Dragan Octavian.