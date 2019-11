Debüt für Thomas Dötsch in Moorenweis - TSV Oberalting-Seefeld unter Druck

„Ich will hier schönen Fußball spielen lassen“

Mit dem neuen Trainer Thomas Dötsch, der diese Woche den entlassenen Christian Feicht, ablöste, reist der TSV Oberalting am Sonntag zum TSV Moorenweis (Anpfiff 14.15 Uhr).

Für den 42-Jährigen ist es eine neue, schwierige Situation. „Zwei Spieltage vor der Winterpause zu übernehmen, das ist nicht so günstig. Allerdings haben wir viele sehr gute Fußballer hier, die zu meiner Philosophie passen.“ Der neue Coach, der auch die Futsalmannschaft des TSV 1860 München trainiert, betont, dass ihm die spielerische Komponente am wichtigsten ist. „Während in der Kreisliga viel hoch und weit gespielt wird, will ich hier schönen Fußball spielen lassen. Dafür sind die Spieler sehr geeignet“, so Dötsch, dessen Sohn beim SC Pöcking spielt.

„Wir müssen defensiv sicher stehen“

Der Aufsteiger aus Moorenweis liegt nur einen Punkt vor den Seefeldern, die nach 13 Spielen erst zwölf Zähler holten. Obwohl die Gastgeber in dieser Spielzeit nur 16 Treffer erzielten, sind sie noch aus der letzten Kreisklassensaison für ihre starke Offensive bekannt. Thomas Dötsch warnt: „Wir müssen defensiv sicher stehen. Sie haben vorne einiges an Qualität.“ Allerdings sagt er auch, dass es für die Gastgeber ebenfalls keine einfache Situation sein wird: „Sie wissen auch nicht, was auf sie zukommt. Gegen ein Team mit neuem Trainer zu spielen, hat immer etwas Besonderes an sich.“

Die Beteiligung war beim ersten Training unter Dötsch noch „nicht wirklich vorhanden“, allerdings waren es am Donnerstag immerhin schon 16 Akteure. „Die fitten Spieler werden auch in den Kader genommen“, so der Nachfolger von Christian Feicht. „Es wird ein Sechs-Punkte-Spiel. Ein Sieg wäre der absolute Wahnsinn.“