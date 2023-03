Pöcking gleicht in der Nachspielzeit aus – SC Weßling verliert deutlich

Wertvoller Edeljoker: Markus Schulz bereitete in der Nachspielzeit das 1:2 vor, den Treffer zum 2:2 für den SC Pöcking erzielte er selbst per Freistoß. © dagmar rutt

Der SC Weßling verliert bereits zum dritten Mal in dieser Saison gegen den SC Fürstenfeldbruck. Der SC Pöcking-Possenhofen holt spät einen Punkt.

SC Fürstenfeldbruck – SC Weßling 5:2 (3:0)

„Wir können Bruck einfach nicht.“ Abteilungsleiter Martin Jakob war nach dem 2:5 (0:3) am Sonntag enttäuscht. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison hatten die Kreisliga-Fußballer gegen den SC Fürstenfeldbruck das Nachsehen. Eigentlich wollte der Aufsteiger nach den guten Leistungen vor dem Winter und dem knappen Verpassen der Meisterrunde den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. „Dazu war die erste Halbzeit aber zu schlecht“, resümierte Jakob. Die erste kalte Dusche gab es bereits nach vier Minuten, als die Weßlinger eine Ecke nicht entschlossen genug klärten. Beim 0:2 ließ sich der junge Gabriel Haberger von Miralem Brkic abkochen. „Er war wie viele von uns heute sehr nervös“, berichtete Jakob. Das 3:0 resultierte aus einer verunglückten Kopfballabwehr von Moritz Müller. „Der Gegner hatte fünf Abschlüsse, davon waren drei drin. Wir konnten dagegen nichts aus unseren Chancen machen“, bedauerte Jakob. In der zweiten Halbzeit lief es besser, doch mehr als das 1:3 durch Henrik Eberle wollte dem SCW nicht gelingen (64.). Ein berechtigter Foulelfmeter sorgte schließlich für die Entscheidung zu Gunsten des SCF. Johannes Urban konnte den ersten Versuch parieren, doch der Nachschuss saß (80.). Der zweite Weßlinger Treffer durch Benedikt Wunderl war nur noch Ergebniskosmetik, zumal Bruck in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder herstellte. toh

Tore: 1:0 Burtscheidt (4.), 2:0 Brkic (19.), 3:0 Ambrus (29.), 3:1 Eberle (64.), 4:1 Ojo (80., Foulelfmeter im Nachschuss), 4:2 Wunderl (87.), 5:2 Ojo (90.+2) – Gelb-Rot: Steffen (90.+3, Weßling/Foul, Meckern)

SC Pöcking-Possenhofen – TuS Holzkirchen II 2:2 (0:2)

Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen hat in dieser Saison schon einige Spiele nach eigener Führung noch spät aus der Hand gegeben. Doch am Samstag, im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres, drehte das Team von Trainer Simon Gebhart den Spieß um. Lange mussten die Pöckinger zum Auftakt der Abstiegsrunde gegen die Reserve des TuS Holzkirchen einem Rückstand hinterherlaufen, dank zweier Treffer in der Nachspielzeit holte der SCPP aber noch einen Punkt. „Hintenraus war es etwas glücklich, aber aufgrund der zweiten Halbzeit war es insgesamt ein verdientes Unentschieden“, sagte Gebhart nach dem 2:2 (0:2). Angesichts des Spielverlaufs konnte er mit dem Punktgewinn leben. Im ersten Durchgang taten sich die Gastgeber schwer und wurden für ihre Fehler umgehend bestraft. Nach einem Ballverlust im Zentrum schaltete Holzkirchen schnell um, und Michael Glatz schloss den Angriff zum 1:0 ab (16.). Zehn Minuten vor der Halbzeitpause traf erneut Glatz zum 2:0. Zuvor hatte sich der durch einen kurzen Rückpass in Bedrängnis gebrachte SCPP-Torwart Maximilian Heinecke den Ball abluchsen lassen. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Pöckinger jedoch die richtige Reaktion. „Wir haben uns viele Chancen erarbeitet und hätten uns schon früher belohnen müssen“, sagte der Pöckinger Trainer, der selbst über die komplette Spielzeit auf dem Platz stand. Doch nicht nur Clemens Link scheiterte gleich mehrfach, auch Leopold Anzill vergab ein Großchance. Spät kam es aber doch noch zur Belohnung. Daran entscheidend beteiligt war der eingewechselte Markus Schulz. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpfte der erfahrene Stürmer aufs Tor, und Ferdinand Jäger drückte die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie (90.+2). Kurz darauf traf der Edel-Joker dann auch noch per direktem Freistoß zum umjubelten Ausgleich (90.+4). te

Tore: 0:1, 0:2 Glatz (16., 34.), 1:2 Jäger (90.+2), 2:2 Schulz (90.+4)