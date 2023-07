Stamm des Aufstiegsteams soll Hammergruppe von TSV Gilching II richten: „Keine Angst, aber Respekt“

Die Gilchinger Reservemannschaft bereitet sich auf eine schwere Saison vor. © Siegfried Rebhan

Auf die Reserve der Gilchinger wartet eine schwere Premierensaison in der Kreisliga. TSV-Coach Brand sieht vor allem Geiselbullach als Meisterfavorit.

Gilching – Sechs Jahre lang klopften die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II an die Tür zur Kreisliga, in der vergangenen Saison gelang der Sprung in die höchste Spielklasse des Kreises Zugspitze. Basis war ein großer Kader, in dem alle an einem Strang zogen. „Dieses Pflänzchen müssen wir pflegen und dürfen es nicht verbrennen“, sagt Trainer Robert Brand. So ein Zusammenhalt sei besonders bei einer zweiten Mannschaft selten zu sehen.

Es überrascht daher wenig, dass die Gilchinger mit diesem Stamm auch in der ungewohnten Kreisliga bestehen möchten. Zwar trainierten in der Vorbereitung einige Spieler in der ersten Mannschaft mit. Doch Fußballer wie Lukas Hornung entschieden sich, weiter vor allem für die zweite Garnitur aufzulaufen. „Die wollen lieber in der Kreisliga kicken, als ein paar Minuten in der Landesliga zu spielen“, sagt Brand.

TSV steht schwere Saison bevor – Trainer Brand sieht unter anderem Geiselbullach als Favoriten

Blickt man auf die Gegner, die auf den TSV warten, wird diese Haltung noch nachvollziehbarer. „Wir haben eine Hammergruppe erwischt“, urteilt Brand. Ganz oben sieht der Übungsleiter den TSV Geiselbullach, der nach knapp verpasstem Aufstieg erneut den Sprung in die Bezirksliga ins Visier nehmen dürfte. „Bei diesem Kader werden sie kaum zu stoppen sein“, sagt Brand. Bleiben noch zwei Plätze in der Meisterrunde, die zu vergeben sind.

Dabei hat Brand besonders den Bezirksliga-Absteiger SC Unterpfaffenhofen-Germering und den SC Pöcking-Possenhofen auf dem Zettel. „Die sind uns an Erfahrung um einiges voraus“, sagt er. Das erste Saisonspiel in Pöcking sei damit gleich ein sehr guter Gradmesser. „Wir haben keine Angst, aber Respekt“, so Brand, der das Team seit vielen Jahren betreut.

TSV Gilching zum ersten Mal mit dritter Mannschaft

Hoffnung auf einen Platz in der Mannschaft dürfen sich auch die aus der U19 aufgerückten Spieler wie Jonas Beiwinkler machen. „Sie haben sich in der Vorbereitung nahtlos eingefügt“, lobt Brand. Für diejenigen, die keinen Platz im Kader ergattert haben, bleibt aber noch eine andere Option:

Die Gilchinger haben zum ersten Mal eine dritte Mannschaft gemeldet (wir berichteten). „Um Spielpraxis zu sammeln, ist das jedenfalls gut“, sagt Brand. Verstärkungen aus dem Kader des Landesliga-Teams sollen weiterhin eine Ausnahme bleiben. „Da müssen schon ganz besondere Umstände eintreten“, stellt der Coach klar. (Tobias Huber)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 0:0 gegen die SPG Pitztal; 2:0 gegen den SV Waldeck-Obermenzing;

Freitag, 21. Juli, 18.30 Uhr, Gastspiel beim TSV Pentenried; Sonntag, 23. Juli, 11.45 Uhr, Heimspiel gegen den MTV Berg; Mittwoch, 26. Juli, 20 Uhr, Gastspiel beim SV Lohhof; Sonntag, 30. Juli, 17 Uhr, Heimspiel gegen den SV Münsing-Ammerland; Samstag, 5. August, 17 Uhr, Heimspiel gegen den SV Untermenzing II

Erstes Punktspiel: Samstag, 12. August, 14 Uhr, Gastspiel beim SC Pöcking-Possenhofen