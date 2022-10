„Wirklich sensationell“ - zweiter Kreisliga-Sieg in Folge für jungen SC Weßling

Yannick Neurath schoss den SC Weßling zum nächsten Sieg. © Max Herrmann

Die jungen Wilden des SC Weßling mischen weiter die Kreisliga auf. „Das Projekt ,Jugend forscht‘ läuft weiter gut“, freute sich Trainer Milan Lapuh nach dem 4:2 (2:2) am Sonntag beim Tabellennachbarn SC Oberweikertshofen II.

Weßling – Zum ersten Mal konnte sein Team in dieser Saison zwei Partien in Folge gewinnen. Der Aufsteiger hielt so Anschluss an den dritten Platz. Gegen die zweite Mannschaft des Landesligisten knüpften die Gäste zunächst nahtlos an die starke Vorstellung vor eineinhalb Wochen gegen Mammendorf (3:0) an. Benedikt Wunderls Pass landete unter Mithilfe eines SCO-Verteidigers bei Jakob Brugger, der sich diese Chance nach drei Minuten nicht entgehen ließ. Als Brugger für Wunderl auflegte, stand es nach nicht einmal einer Viertelstunde bereits 2:0. „Leider haben wir dann etwas den Faden verloren“, bedauerte Lapuh. Unter Mithilfe der Gäste gelang Nico Scheibner ein Doppelpack, wobei das 2:2 durchaus sehenswert war.

Yannick Neurath macht in der Schlussphase den Deckel drauf

Oberweikertshofen hatte nun Oberwasser, nach rund einer Stunde flaute der Druck der Hausherren jedoch wieder ab. Das nutzten die Weßlinger aus. Luis März-Vorisek wurde im Strafraum klar gefoult. Brugger zeigte seine Qualitäten als eiskalter Elfmeterschütze – sein elftes Saisontor, er führt mit Manuel Milde (FC Aich) die Torschützenliste an. Kurz vor dem Ende sorgte Yannick Neurath für die Entscheidung. Ein Sonderlob hatte Lapuh für seine Verteidigung parat. „Wie die Jungs das machen, ist wirklich sensationell“, schwärmte er. Die Viererkette um Samuel Jakob, Gabriel Haberger und Moritz Müller wäre eigentlich noch für die U 19 spielberechtigt. Umso bemerkenswerter sind die Leistungen der Nachwuchstalente. „So macht es wirklich Spaß“, sagte Lapuh. Am Sonntag sind seine Fußballer bei Schlusslicht SC Fürstenfeldbruck gefordert und wollen sich die für die 0:2-Hinspielpleite revanchieren. (Thomas Okon)

SC Oberweikertshofen II – SC Weßling 2:4 (2:2)

Tore: 0:1 J. Brugger (3.), 0:2 Wunderl (13.), 1:2 Scheibner (30.), 2:2 Scheibner (36.), 2:3 Brugger (72., Foulelfmeter), 2:4 Neurath (89.)