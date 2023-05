Weßling und Pöcking feiern Klassenerhalt und lassen die Korken knallen — Sonderlob für Eberle (18)

Jubel über den vorzeitigen Ligaverbleib: Der SC Pöcking-Possenhofen mit Trainer Simon Gebhart (2.v.l.) und dem dreifachen Torschützen Clemens Link (3.v.l.) fertigte den SC Rot-Weiß Bad Tölz im Heimspiel gestern Nachmittag mit 5:0 ab. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der SC Weßling und der SC Pöcking-Possenhoffen feiern den Klassenerhalt in der Kreisliga. Beim SCW bekommt Youngster Henrik Eberle ein Sonderlob.

SCW feiert Klassenerhalt in der Kreisliga: SC Weßling – TSV Altenstadt 3:0 (1:0)

Martin Jakob hat sich das Feiern mit seinen Fußballern nicht nehmen lassen. „Ich war erst um halb drei im Bett“, berichtete der Weßlinger Abteilungsleiter. „Für den einen oder anderen war auch um diese Uhrzeit noch nicht Schluss“, ergänzte Jakob. Nach dem klaren Heimerfolg über Altenstadt knallten beim Kreisligisten am Mittwochabend die Korken. Groß war die Freude über den Sieg im Nachholspiel, der die letzten Restzweifel am Klassenerhalt beseitigte.

Zuvor war noch ein bisschen Nervenkitzel angesagt gewesen, denn Altenstadt hatte nach der Pause mit aller Macht auf den Ausgleich gedrückt. Doch SCW-Keeper Johannes Urban bewahrte seine Mannschaft vor dem mehrmals drohenden 1:1. „Wir haben uns das Glück verdient“, sagte Jakob.

In der Herbstrunde hatte der Aufsteiger nur haarscharf den Sprung in die Meisterrunde verpasst. Nach der Winterpause glänzte der Sportclub weiter durch erfrischenden Offensivfußball. Gegen die sympathischen Gäste aus Altenstadt legte der SCW trotz einiger Ausfälle, darunter Toptorjäger Jakob Brugger, einen perfekten Start hin: Nach einem kapitalen Fehlpass des TSV blieb der 18-jährige Henrik Eberle eiskalt und schob den Ball ins Tor (8.). „Beeindruckend, wie abgezockt unser Jüngster das gemacht hat“, befand Jakob.

In der zweiten Halbzeit schwächten sich die Gäste durch zwei Zeitstrafen innerhalb weniger Augenblicke selbst (66.). Die Hausherren nutzten dies zur Vorentscheidung: Nach einem Schuss von Yannick Neurath bugsierte Luis März-Vorisek den Abpraller des Torwarts mit dem Kopf ins Netz (70.). In der Schlussminute legte März-Vorisek nach einem Konter aus stark abseitsverdächtiger Position dann noch das 3:0 nach. „Da war das Spiel aber längst entschieden“, konstatierte Jakob. Und die Feierlichkeiten am Meilinger Weg konnten beginnen. (toh)

Tore: 1:0 Eberle (8.), 2:0, 3:0 März-Vorisek (70., 90.) – Zeitstrafen: Mavrokefalos, Akcakaya (66., beide Altenstadt/beide wegen Reklamierens)

Dritter Sieg in Serie für SCPP: SC Pöcking-Possenhofen – SC RW Bad Tölz 5:0 (3:0)

So schnell kann es gehen. Anfang des Monats befanden sich die Pöckinger Kreisliga-Fußballer noch in akuter Abstiegsgefahr. Nun haben sie dank drei Siegen in Folge vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Nach dem 3:0 beim TuS Holzkirchen II und dem 3:1 beim TSV Altenstadt feierte das Team von Trainer Simon Gebhart gestern im Nachholspiel gegen Bad Tölz einen wahren Kantersieg. Zwei Spieltage vor Saisonende kann Pöcking als Tabellenzweiter der Abstiegsrunde D nicht mehr auf Relegationsrang vier abrutschen.

„Es freut mich für die Jungs, dass sie endlich das auf den Platz bringen, was möglich ist. Man sieht, was es ausmacht, wenn alle da sind und der richtige Drive entsteht“, sagte Gebhart. Der SCPP-Coach ist zufrieden, dass nun ein Haken hinter das Thema Ligaverbleib gemacht werden konnte – auch wenn er sich solche Leistungen schon früher in der Saison gewünscht hätte. Dass sich in den vergangenen Wochen einiges getan hat, lässt sich allein an den Ergebnissen gegen Bad Tölz ablesen.

Während Pöcking im Hinspiel Anfang April noch eine 0:2-Niederlage hatte einstecken müssen, ließ das Team diesmal von Beginn an keine Zweifel am Sieger des Spiels aufkommen. „Wir hätten auch noch mehr Tore schießen können“, sagte Gebhart. Nachdem Emanuel Endl früh die Chance auf das 1:0 vergeben hatte, wurde er nach gut zehn Minuten im gegnerischen Sechzehner gehalten.

Bad Tölz hatte laut Gebhart noch Glück, dass der Schiedsrichter den bereits verwarnten Adrian Ackermann für das Foulspiel nicht mit Gelb-Rot vom Platz stellte. Clemens Link verwandelte den Strafstoß sicher und legte noch vor dem Seitenwechsel zwei weitere Treffer nach (27., 44.). Im zweiten Durchgang schaltete der SCPP einen Gang zurück, konnte das Ergebnis durch zwei Fernschusstore von Ferdinand Jäger (59.) und Leopold Neubacher (85.) aber dennoch ausbauen. (te)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Link (11./FE, 27., 44.), 4:0 Jäger (59.), 5:0 Neubacher (85.)