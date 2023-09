„Ich habe überlegt, ganz aufzuhören“: Landesliga-Comeback von Jonathan Krukow beim TSV Gilching

Endlich wieder über einen Sieg jubeln wollen Sommer-Neuzugang Jonathan Krukow (r.) und der TSV Gilching.

Nach drei Spielen ohne Sieg erwarten die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried bereits heute Abend den FV Illertissen II. Mit dabei: Neuzugang Jonathan Krukow.

Gilching – Er hätte der Mann des Spiels werden können: Kurz nach der Halbzeitpause steuerte Jonathan Krukow alleine auf das Tor des TSV Bobingen zu, brachte den Ball jedoch nicht im Netz unter. „Wenn ich da das 3:1 mache, ist das Spiel wahrscheinlich durch“, sagt der 26-Jährige, der zuvor bereits zum 2:1 für den TSV Gilching-Argelsried getroffen hatte. Stattdessen drehten die Schwaben die Partie, und die Fußballer von der Talhofstraße retteten nur durch einen Elfmetertreffer in letzter Sekunde ein 3:3 beim Schlusslicht der Landesliga Südwest.

Statt Karriereende: Krukow will beim TSV Gilching-Argelsried durchstarten

„Nach vier Jahren Pause brauche ich noch etwas, um mich wieder an die Spielweise in dieser Liga zu gewöhnen“, bekennt Krukow. Beim SV Raisting hatte er zwei Jahre lang Landesliga-Luft geschnuppert, ehe es ihn im Sommer 2018 zu seinem Heimatverein TSV Utting zurückzog. Es folgten sehr erfolgreiche Jahre mit dem Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga, bevor sich das Team im Sommer auflöste.

„Ich habe überlegt, ganz aufzuhören“, sagt Krukow. Masterarbeit (Internationale Sportwissenschaften) und Beruf (Internationaler Talentscout und Athletiktrainer der U23 beim FC Bayern München) fordern ihn sehr. Doch der Anruf aus Gilching war zu verlockend. Sein bester Freund, Manuel Eichberg, spielt dort seit gut einem Jahr. „Dazu kannte ich den Verein schon aus meiner Zeit bei der U17“, sagt der schnelle Linksfuß, der meistens auf der Außenbahn eingesetzt wird.

Gilching will Sieglosserie in der Landesliga gegen Illertissen II beenden

Dort dürfte Krukow auch heute im Heimspiel in der Kies-Arena (Talhofstraße) gegen den FV Illertissen II auflaufen. Ab 19.30 Uhr wollen die Gilchinger nach drei Partien ohne Erfolg endlich wieder jubeln. „Wir müssen einfach nur die Anzahl an individuellen Fehlern minimieren, dann klappt es auch wieder mit dem Gewinnen“, verkündet Trainer Sebastian Stangl.

Mit dem wiedergenesenen Sven Kosel und dem in den vergangenen Partien in der Reserve glänzenden Anton Michl hat er zwei Alternativen mehr zur Verfügung, nachdem der Kader zuletzt doch recht ausgedünnt war. Jonas Engelhardt soll dagegen nach seinem Urlaub erst mal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen.

Weiterhin fehlen wird Eichberg, dessen Verletzungssorgen einfach nicht aufhören. Sein letztes Spiel absolvierte er am 12. November 2022. „Manu hat eine Entzündung im Leistenbereich, die schwer zu behandeln ist. Er muss es auf jeden Fall behutsam angehen“, sagt Krukow. „Ich werde ihn dabei unterstützen, die Ausbildung dazu habe ich ja“, ergänzt der Offensivspieler. (Tobias Huber)