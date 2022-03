Landesliga Südwest: Pleiten für GAP, Bad Heilbrunn und Gilching

Der SC Olching kassierte in der letzten Minute den Ausgleich. © Dieter Metzler

Garmisch-Partenkirchen, Olching, Bad Heilbrunn und Gilching erleben einen gebrauchten Spieltag in der Landesliga Südwest.

Stürmische Zeiten durchlebte zuletzt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der Landesliga Südwest: mit einer 1:2-Heimpleite gegen den TuS Geretsried. Beide Treffer der Gäste, die jetzt wieder vom Klassenhalt träumen können, erzielte der Rückkehrer Srdan Ivkovic (22. und 45.). Auch der 13. Saisontreffer von Moritz Müller (52.) änderte nichts mehr an der Niederlage der Garmisch-Partenkirchener.

Mit einer tollen Serie hatte sich der SC Olching aus dem Tabellenkeller in das Mittelfeld nach oben gearbeitet. Aus den letzten beiden Partien holte das Team von Trainer Martin Buch aber nur einen Zähler. Beim 2:2 gegen den SV Egg an der Günz haderten die Olchinger mit dem unglücklichen Spielverlauf: Nach einer Stunde erzielte Torjäger Dominik Dierich das 2:1 für die Olchinger, doch in der langen Nachspielzeit kamen die Gäste aus Schwaben noch zum Ausgleich durch Maximilian Heinle.

Beim SV Bad Heilbrunn klingen die Alarmglocken: Das Team von Trainer Walter Lang nach der Winterpause in die Abstiegszone gerutscht. Gegen den SV FC Ehekirchen gab es eine bittere 2:3-Heimpleite. Die Gäste führten nach 65 Minuten mit 3:0. Die Aufholjagd gelang mit den Treffern von Maximilian Lechner (74.) und Sebastian Mertens (83.) nicht ganz.

Der TSV Gilching/Argelsried vergab überraschend die Chance im Rennen, um den Aufstieg weiter Boden gutzumachen und verlor das Heimspiel gegen den FC Memmingen II mit 1:2. Nach 27 Minuten führten die Gastgeber durch den Treffer von Lucas Häusler, legten aber nicht nach. Die Reserve des Regionalligisten drehte mit zwei Toren noch die Partie. (Klaus Kirschner)