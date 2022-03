Landesliga Südwest: Nächster Nackenschlag für Bad Heilbrunn - Auch Garmisch und Gilching verlieren

Musste die zweite Niederlage in Folge hinnehmen: der TSV Gilching-Argelsried. © Schwendinger

Noch ist der TSV Gilching/ Argelsried in der Gruppe Südwest nicht ganz aus dem Aufstiegsrennen, aber zuletzt gab es für die Mannschaft von Trainer Peter Schmidt einen bösen Rückschlag mit zwei Niederlagen in Serie.

Landesliga Südwest - Der 1:2-Heimpleite gegen den FC Memmingen II folgte jetzt die Auswärtsniederlage beim FC Kempten mit dem gleichen negativen Ergebnis. Zwar konnte Marcel Ebeling nach einer halben Stunde das 1:1 erzielen, doch in der zweiten Hälfte schickte Ex-Profi Thomas Rathgeber die unglücklichen Gäste auf die Verliererstraße.

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist auch nach dem jüngsten Trainerwechsel (Hans Huber löste Christoph Saller ab) weiter in der Abstiegszone. Die Gäste aus dem Werdenfelser Land zeigten offensiv eine überaus schwache Leistung und verloren entsprechend verdient mit 0:2 beim SC Ichenhausen.

Für den personell gebeutelten SV Bad Heilbrunn wird die Lage im Kampf um den Klassenerhalt immer schwieriger. In den letzten fünf Begegnungen holte die Mannschaft von Trainer Walter Lang nur einen Punkt und beim 2:3 gegen den FV Illertissen II gab es erneut eine unglückliche Niederlage. Im Tor der Gäste stand erneut der 59-jährige Ex-Profi Gerald Hillinghaus, der sich nach Leibeskräften gegen die Pleite stemmte. Und die Mannschaft aus dem Landkreis Bad Tölz feierte schon eine Punkteteilung als Peter Auer in der 88. Minute das 2:2 erzielte. Doch in der langen Nachspielzeit verwandelte Yannik Egle den Matchball für die Reserve des Regionalligisten und der tapfer kämpfende SV Bad Heilbrunn, zuletzt schon mehrfach in ähnlicher Lage, stand wieder mit gänzlich leeren Händen da. (Klaus Kirschner)