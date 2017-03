Lapuh: "Waren überhaupt nicht auf der Höhe"

Misslungene Generalprobe

TSV Oberalting-Seefeld - Die Oberaltinger Fußballer wollten offenbar auf Nummer sicher gehen. Nachdem sie in den vergangenen Frühjahren stets in der Vorbereitung geglänzt hatten, um dann die ersten Punktspiele in den Sand zu setzen, vermasselten sie diesmal die Generalprobe gründlich.

„Wir waren vom Kopf her, aber auch physisch nicht auf der Höhe“, berichtete Oberaltings Trainer Milan Lapuh. Schon nach fünf Minuten unterlief dem wiedergenesenen Alexander Lipski ein Eigentor. Es folgten schlimme Fehlpässe von Cedric Rawyler und Christian Ruf, die den Bezirksliga-Absteiger quasi zum Toreschießen einluden (22., 64.). In der 89. Minute gelang Prince Chikezie sogar noch das 4:0. „In der nächsten Woche wird die Mannschaft ganz anders auftreten, da bin ich mir sicher“, verkündete Lapuh.

Text: Tobias Huber

Quelle: fussball-vorort.de