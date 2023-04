Letzte Chance auf einen Derbysieg - Gilching empfängt den Aufsteiger SCO zum Rückspiel

Nach Corona-Erkrankung zurück: Gilchings Kapitän Marco Brand (l.). Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Noch sind die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried in dieser Saison ohne Derbysieg. Am Sonntag besteht die letzte Chance, daran etwas zu ändern.

Gilching – Peter Schmidt gibt Entwarnung. „Der 14. in unserer Landesliga wird aller Voraussicht nach nicht in die Relegation gehen müssen“, sagt der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Er hat unter der Woche den Taschenrechner ausgepackt und die Situation in den fünf Landesligen Bayerns analysiert. Es müssen nur die drei punktschwächsten Tabellen-14. in die Relegation gehen. Bei nur noch sieben Punkten Vorsprung auf diesen Rang hatte sich Schmidt kurz Sorgen gemacht.

Dies sind auch gute Nachrichten für den nächsten Gegner. Bei Aufsteiger SC Oberweikertshofen schrillten nach zwei Niederlagen in Folge die Alarmglocken, nachdem es noch wenige Wochen zuvor nach dem sicheren Klassenerhalt ausgesehen hatte. Vor dem Derby am Sonntag in Gilching (15 Uhr) beträgt der Abstand zu Rang 14 nur noch drei Zähler. Der 15. Platz ist dagegen bereits acht Punkte entfernt.

Ein freundschaftliches Duell ist dennoch nicht zu erwarten in der Kies-Arena. „Wir haben etwas gutzumachen“, verkündet Schmidt. Da wäre zum einen das 1:4 aus der Vorwoche in Olching, das alle Gilchinger sehr schmerzte. Trotz sehr guter Anfangsphase und zahlreicher Topchancen ging der TSV im Derby am Ende unter (wir berichteten). Noch grausamer verlief das Hinspiel gegen Oberweikertshofen, das der TSV mit 0:4 in den Sand setzte. Damals war es die erste Saisonniederlage gewesen. „Das war nicht unser Tag“, erinnert sich Schmidt. Die Mission für Sonntag ist damit klar: „Es ist unsere letzte Chance, in dieser Saison einen Derbysieg zu holen“, sagt der Übungsleiter.

Personell mussten die Gilchinger aber zuletzt die eine oder andere bittere Pille schlucken. Murat Ersoy fehlt noch zwei Partien wegen seiner Rotsperre. Für Maximilian Karl bedeutet eine Bänderverletzung aus dem Olching-Spiel vermutlich bereits das vorzeitige Saisonende. Und Amine Benouachkou muss aufgrund von anhaltenden Adduktorenproblemen aussetzen. „Das sind alles keine Ausreden. Unser Kader ist groß genug“, stellt Schmidt klar. Immerhin konnte Kapitän Marco Brand nach überstandener Corona-Erkrankung unter der Woche wieder voll trainieren und kann gegen das Team aus dem Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck auflaufen. (toh)