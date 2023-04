Phillip Plesch LIVE: MTV-Dießen-Legende über seine Karrierehighligths und Zukunftspläne

Von: Robin Hieke

Phillip Plesch verlässt den MTV Dießen: Er zieht aus persönlichen Gründen nach Österreich. © Sebastian Achhammer/FuPa/MTV Dießen

Mit Phillip Plesch verlässt den MTV Dießen ein absolutes Urgestein. Am Dienstag ab 14 Uhr spricht er im Live-Interview über seine Karrierehighlights und mehr.

Dießen – Seit der E-Jugend hat Phillip Plesch alle Jugend-Mannschaften beim MTV Dießen durchlaufen. Auch in der ersten Mannschaft konnte er sich schnell etablieren. Über ein Jahrzehnt spielte der 28-Jährige für die Herrenmannschaft des MTV und übernahm zuletzt immer mehr Verantwortung auf und neben dem Platz.

Jetzt verabschiedet er sich vom Ammersee. Er zieht aus persönlichen Gründen nach Österreich. Damit verlässt er auch seinen Heimatklub, bei dem er zuletzt unter Spielertrainer Philipp Ropers aktiv war, der seinen Vertrag mit dem Team vom Ammersee kürzlich verlängert hat. Dießen hat mit zwei Siegen aus den ersten zwei Spielen in der Meisterrunde Kreisklasse C gute Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga.

MTV Dießen: Plesch hat mit seinem Heimatverein vieles erlebt

Im Jahr 2015 und 2022 ist der 28-Jährige mit dem MTV in die Kreisklasse aufgestiegen. Vor allem in der Saison 2021/22 hatte er einen großen Anteil am Aufstieg seiner Mannschaft. In 18 Spielen schoss er zwölf Tore und legte neun weitere auf. Auch im vergangenen Herbst steuerte er viel dazu bei, dass der MTV die Qualifikation für die Aufstiegsrunde schaffte.

Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz engagierte er sich für seinen Verein. Von 2010 bis 2018 fungierte er als Jugendtrainer in verschiedenen Altersklassen. Der Verein verabschiedet sein Urgestein, ist aber zuversichtlich, dass er irgendwann zurückkommen wird. „Nun heißt es, Abschied nehmen, aber sicher nicht für immer“, so der MTV.

Dienstag ab 14 Uhr live: Phillip Plesch spricht über seine Zeit beim MTV Dießen

Am Dienstag sprechen wir ab 14 Uhr auf unserer Facebook- und YouTube-Seite im Live-Interview mit Phillip Plesch über seine Karrierehighlights beim MTV Dießen, seine Pläne für die Zukunft und die Ambitionen des MTV. (Robin Hieke)