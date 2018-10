Live-Ticker: Gilching vor Olching-Derby unter Druck

„Punkte sammeln wie die Eichhörnchen“

Druck vor dem Derby: Der TSV Gilching-Argelsried muss am Samstag beim SC Olching (14.30 Uhr) punkten, wenn sich die Situation im Abstiegskampf der Landesliga Südwest nicht weiter verschlimmern soll.

Gilching–Die Lage hat sich weiter zugespitzt. Nach dem 4:0 des SV Mering am Mittwoch beim SV Egg an der Günz steht der TSV Gilching-Argelsried nur noch auf Platz 15 der Landesliga Südwest. Sollten sich die Fußballer von der Talhofstraße dort nicht nur am Ende der Hinserie, sondern auch nach dem 34. Spieltag aufhalten, hieße das: Schmerzhafter Gang in die Abstiegs-Relegation. „Wir haben jetzt noch fünf Spiele bis zur Winterpause, da müssen wir Punkte sammeln wie die Eichhörnchen Nüsse“, fordert Gilchings Trainer Wolfgang Krebs. „Keiner von uns hat Lust, in der Abstiegszone zu überwintern“, verdeutlicht Abteilungsleiter Stefan Schwartling. Beim 0:6 vor einer Woche in Gundelfingen präsentierte sich der TSV jedoch nicht Landesliga-tauglich.

Ausgerechnet in dieser misslichen Lage steht zum Rückrundenstart das Derby beim SC Olching an. Anpfiff ist am Samstag um 14.30 Uhr. Die Gilchinger würden dabei nur zu gerne den Spieß umdrehen. „Vor dem Hinspiel waren wir der klare Favorit, diesmal ist es genau anders herum“, sagt Krebs. Das 0:1 im Auftaktmatch zeigte jedoch gleich, in welche Richtung es für beide Mannschaften in dieser Saison geht. Der SCO steht im Gegensatz zum TSV mit 28 Punkten überraschend gut da, sogar das Wort „Bayernliga“ wurde von den Vereinsverantwortlichen zuletzt in den Mund genommen. Nach zehn Spielen ohne Niederlage verlor die Mannschaft von Trainer Dario Casola (einst beim SV Planegg-Krailling tätig) jedoch am Sonntag das Verfolgerduell trotz Führung mit 1:2 bei Türkspor Augsburg. Der Rückstand zu Rang zwei beträgt damit weiterhin neun Zähler. „Die haben trotzdem einen Lauf, so wie wir ihn letzte Saison hatten“, kommentiert Schwartling. Der Abteilungsleiter hofft darauf, dass das Derby genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. „Von uns erwartet man am Samstag nicht viel, darin könnte unsere Chance liegen“, meint Schwartling.

TSV-Trainer Krebs will nach einem eingehenden Videostudium der Schmach von Gundelfingen seine Elf auf den richtigen Weg zurückbringen. „Es gilt, die Fehler zu minimieren. Ganz ohne ein Spiel zu absolvieren, ist im Fußball schwierig“, sagt Krebs, der einige Erkältungsopfer unter der Woche zu beklagen hatte. Zudem fehlt Eric Buckl rotgesperrt. Hoffnungsschimmer: Zuletzt waren die Gilchinger vor allem in den Partien gegen die oberbayerische Nachbarschaft erfolgreich. Drei der vergangenen vier Siege gelangen gegen Wolfratshausen (2:1), Garmisch (2:1) und Geretsried (1:0). „Wir müssen unsere alten Tugenden zeigen und den Gegner niederkämpfen“, fordert Schwartling. „Auch ein dreckiger Sieg würde uns weiterhelfen“, ergänzt Krebs.