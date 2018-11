Live-Ticker: Gilching vor Sechs-Punkte-Spiel gegen Schlusslicht

Zu Gast in Weikertshofen

Kellerduell in Oberweikertshofen: Fußball-Landesligist TSV Gilching-Argelsried möchte am Samstag (14 Uhr) mit einem Sieg beim Tabellenletzten raus aus der Krise.

Gilching – Vier Spiele ohne Sieg, fünf Auswärtsniederlagen in Folge, erstmals in dieser Saison auf Rang 16 abgerutscht: All diese Zahlen zeigen, welche Bedeutung die Partie des TSV Gilching-Argelsried am Samstag (14 Uhr) beim SC Oberweikertshofen hat. „Ein Sieg ist Pflicht“, verkündet Gilchings Abteilungsleiter Stefan Schwartling. Noch ist das hintere Tabellenmittelfeld in unmittelbarer Nähe, selbst Platz zehn liegt mit drei Punkten zum Greifen nahe. Aber der Trend der vergangenen Wochen lässt an der Talhofstraße die Alarmglocken schrillen. „Die Mannschaft weiß, was auf dem Spiel steht“, sagt Schwartling.

Beim Gegner ist die Lage allerdings noch deutlich trostloser. Der SCO liegt mit acht Punkten abgeschlagen am Tabellenende der Landesliga Südwest. Mit den Brüdern Riccardo Basta und Nico Basta vollzog der Sportclub Ende September bereits den zweiten Trainerwechsel der Saison. Die Wende blieb jedoch bislang aus. Oberweikertshofen liegt auf dem einzigen direkten Abstiegsrang schon elf Zähler hinter dem Tabellenvorletzten FV Illertissen II zurück. „Wenn sie gegen uns nicht gewinnen, könnte es das schon gewesen sein. So einen Rückstand holt man in dieser Liga nur noch sehr schwer auf“, sagt Schwartling. Am vergangenen Samstag holte der Träger der roten Laterne im Derby beim SC Olching ein 0:3 auf, verlor aber dennoch mit 3:4.

Aber auch die Gilchinger hatten nach dem 2:2 gegen Mering allen Grund, zu hadern. „Ich hoffe, wir gehen diesmal mit einer möglichen Führung besser um, und machen den Gegner nicht wieder selbst stark“, meint Schwartling in Bezug auf die verspielte 2:0-Führung seiner Mannschaft.

Die Bilanz spricht vor dem wichtigen Duell für den TSV. In den bisherigen fünf Vergleichen in der Landesliga ging Gilching noch nie als Verlierer vom Feld. Im Hinspiel feierte der TSV beim 2:0 den dritten Sieg.

Gespannt darf man sein, ob die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs wieder mit einer Dreierkette in der Abwehr agiert. Maximilian Hölzl, Christian Rodenwald und Eric Buckl erledigten ihre Aufgaben gegen Mering solide. Für den rotgesperrten Quirin Wiedemann (die Sperre wird vermutlich zwei Spiele betragen) wird aller Voraussicht nach der wieder genesene Maximilian König in die Startelf rücken. „Ansonsten wird der Coach wohl nicht viel ändern“, glaubt Schwartling.

Trainer Krebs selbst hofft, dass sich der Punkt gegen Mering im Nachhinein als eminent hilfreich erweisen könnte. „Immerhin haben wir jetzt endlich die 20-Punkte-Marke geknackt“, sagte Krebs nach der Begegnung am Sonntag.

Tobias Huber