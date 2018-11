Live-Ticker: Berg will sich „ein beruhigendes Polster erspielen“

Sechs-Punkte-Spiel gegen

von Tobias Huber schließen

Punkte sammeln gegen den Abstieg. Nur so kann für die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg am Samstag die Devise lauten, wenn sie um 14.30 Uhr den punktgleichen Tabellennachbarn FC Penzing erwarten.

Berg– Noch sind es einige Wochen bis Weihnachten, doch Simon Gebhart hat bereits jetzt einen großen Wunsch an seine Mannschaft. „Der Abstand zur Abstiegszone sollte in der Winterpause mindestens sechs Punkte betragen“, sagt der Trainer des MTV Berg. Nach dem mageren 1:1 am vergangenen Sonntag beim Tabellenletzten VfL Denklingen sind es derzeit nur drei Zähler Vorsprung auf den FC Hertha München, der den Abstiegs-Relegationsplatz belegt.

Doch der MTV kann mit zwei Heimsiegen am Samstag gegen den FC Penzing (14.30 Uhr, am Huberfeld) und eine Woche später gegen Hertha selbst für ein versöhnliches Zwischenfazit einer bislang durchwachsenen Spielzeit sorgen, ehe es in die lange Pause geht. „Wir haben es selbst in der Hand, uns ein beruhigendes Polster zu erspielen“, sagt Gebhart. Zudem erscheinen beide Aufgaben machbar.

Die punktgleichen Penzinger gewannen zwar vor einer Woche mit 2:0 gegen Hertha, waren zuvor aber sechsmal in Serie ohne Sieg geblieben. „Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, weil wir endlich mal wieder auf einen Gegner treffen, der auch selbst Fußball spielen will“, sagt Gebhart. Anders als die Kontrahenten der Vorwochen, Raisting und Denklingen, legen die Penzinger nicht nur ihr Augenmerk auf eine stabile Defensive, sondern versuchen, selbst zu agieren. Im Hinspiel kam der MTV gut zurecht und gewann mit 3:0. „Die erste Halbzeit, die wir damals abgeliefert haben, war die Beste der bisherigen Saison“, erinnert sich Gebhart. Diesmal rechnet er mit einem engeren Spielverlauf. „Das wird ein ganz knappes Ding“, glaubt der MTV-Coach.

Das könnte auch daran liegen, dass die Berger Fußballer die eine oder andere personelle Baustelle haben. Sicher fehlen wird Abwehrakteur Maximilian Plenert, der beruflich verhindert ist. Dazu sind Patrick Allihn und Fabian Kaske angeschlagen. Klar ist dagegen die Situation zwischen den Pfosten. „Simon Pfluger wird die letzten beiden Spiele im Tor stehen, ich sehe ihn momentan ein Stück vor Tashi Bhutia“, sagt Gebhart.