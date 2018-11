Live-Ticker: Punktgewinn beim Tabellenführung würde Gilching „enorm weiterhelfen“

Landsberg zu Gast

von Tobias Huber schließen

Ein ganz besonderes Schmankerl wartet zum Jahresabschluss auf die Anhänger des TSV Gilching-Argelsried. Im letzten Heimspiel 2018 trifft der Landesligist am Sonntag (15 Uhr) auf Tabellenführer TSV 1882 Landsberg.

Gilching–Kunstrasen, ja oder nein? Diese Frage beschäftigte die Verantwortlichen des TSV Gilching-Argelsried vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV 1882 Landsberg. „Das Wetter ist so gut, der Platz im Stadion noch in einem guten Zustand. Wir werden dort spielen“, verkündet Abteilungsleiter Stefan Schwartling. Zudem bietet das Stadion den Zuschauern deutlich mehr Komfort. Schwartling hofft beim letzten Heimauftritt vor der Winterpause auf viele Besucher, auch weil ein hochattraktiver Gegner anreist. Die Landsberger führen die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf den SC Olching an, der Bayernliga-Absteiger scheint auf dem besten Weg zurück in die 5. Liga.

Am vergangenen Samstag verpassten die Lechstädter dem SV Mering mit 7:0 eine saubere Watschn. „Da haben sie noch einmal ein echtes Ausrufezeichen gesetzt“, kommentiert Schwartling. Er erwartet, dass seine Mannschaft mehr Gegenwehr leistet. „Wenn wir von Beginn an dagegenhalten, ist vielleicht ein Unentschieden drin. Auch ein Punkt würde uns enorm weiterhelfen“, stellt Schwartling klar. Trotz des 2:0 am Samstag beim SC Oberweikertshofen kann der TSV in den noch verbleibenden zwei Spieltagen (wenn das Wetter mitspielt) im schlechtesten Fall bis auf Rang 17 abrutschen. Beim 1:4 im Hinspiel gegen Landsberg zeigten die Gilchinger, wie es nicht geht. „Wir haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen“, erinnert sich Schwartling mit Grauen.

Weiter zuschauen muss Abwehrspieler Quirin Wiedemann, der noch eine Partie wegen seiner roten Karte aus dem Spiel gegen den SV Mering gesperrt ist. Für Felix Ruml und Florian Huber ist das Fußball-Jahr vorzeitig zu Ende. Torhüter Ruml verletzte sich bereits vor zwei Wochen im Training am Ellenbogen. „Eigentlich war geplant, dass sich er und Markus Hartmannsgruber in den letzten Spielen abwechseln“, berichtet Schwartling. Huber zog sich gegen Oberweikertshofen eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Dennoch hat Trainer Wolfgang Krebs am Sonntag die Qual der Wahl. Spielgestalter Maximilian Ruml stand gegen Oberweikertshofen erst zum dritten Mal seit seinem Wechsel aus Raisting im Sommer 2016 nicht in der Startelf. Nick Schnöller zeigte am vergangenen Samstag, wie wichtig er für den TSV sein kann. „Wenn er seine Qualitäten richtig einsetzt, ist er eine große Hilfe, auch weil er Räume für Ramon Adofo schafft“, sagt Schwartling über Schnöller, der nach langer Asienreise im Herbst wieder zur Verfügung steht und gegen den SCO sein erstes Saisontor erzielte. Maximilian König kehrt nach überstandener Krankheit in den Kader zurück.