Live-Ticker: Weßling mit vielen Verletzten gegen Landsberied

„Das löst keine Panik aus“

von Christian Heinrich schließen

In diesen Tagen wurden die Sorgenfalten von Florian Schober noch ein bisschen mehr. Gleich vier Spieler meldeten sich beim Trainer des SC Weßling mit schwereren Blessuren. Robin Waechter hatte sich die Leiste gezerrt und Christian Steffen einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen, Daniel Gebreslasje (Knie) und Felix Hegetusch (Fersensporn) klagten auch.

Aber die Hiobsbotschaften beeindrucken beim SCW vor dem ersten Relegationsspiel heute Abend (18.30 Uhr) gegen den FC Landsberied niemanden. „Das löst keine Panik aus“, sagt der Coach.

In Weßling sind sie in dieser Saison Ungemach gewohnt. Schobers Liste mit Spielern, die heute und am Sonntag (15 Uhr) in Landsberied ausfallen, ist lang. Mit Andreas Schmid, Peter Meisinger, Simon Friedl, Yannick Neurath, Paulo Anselmo-Morais, Michael Hausmann, Jan Stefaniak sowie Markus und Sebastian Erlacher kommt er fast auf eine gesamte Mannschaft. Insofern war es nicht verwunderlich, dass seine Elf vom fünften Tabellenplatz, den sie nach der Rückrunde innehatte, auf den elften Rang abstürzte. Obwohl der SCW in der Rückrunde nur 13 Punkte holte, schrammte er haarscharf am direkten Klassenerhalt vorbei. Am Ende entschied der direkte Vergleich mit Günzlhofen gegen Weßling.

Die gute Moral seiner Fußballer, die durch großen Teamgeist jeden Rückschlag wegsteckten, bestärkt den Trainer für die Duelle mit Landsberied. „Ich sehe uns trotz der ganzen Geschichte nicht als Außenseiter.“ Obwohl sich der FCL mit dem zweiten Platz in der A-Klasse 1 begnügen musste, weist der Herausforderer wahrhaft meisterliche Werte auf. Keine Mannschaft verlor weniger Spiele als Landsberied (2). Und keine Mannschaft verteidigte besser: Nur 31 Gegentreffer gab es in 26 Begegnungen. „Da ist schon was geboten“, sagt Schober. Am meisten imponiert ihm aber die Offensive des Gegners, die mit 65 Toren die zweitmeisten erzielte. „Das ist das Prunkstück“, lobt Schober. Vor allem Christoph Schindler (13), Wolfgang Bals (12) und Maximilian Schindler (11) ragen heraus. Furcht und Schrecken verbreiten sie aber nicht bei seiner Defensive. Auch wenn heuer einiges drunter und drüber ging, hielt die SCW-Abwehr weitgehend dicht und erweis sich mit 41 Gegentoren für einen Abstiegskandidaten als äußerst stabil. „Ich denke, dass die Relegation noch einiges aus den Jungs herausholt“, meint Schober.