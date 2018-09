Live-Ticker: Hat Adofo seinen Torriecher verloren?

Landesliga Südwest: SpVgg Kaufbeuren trifft auf Gilching

Seine bisherigen zwei Heimspiele gegen die SpVgg Kaufbeuren hat der TSV Gilching-Argelsried gewonnen. Diese Serie soll auch am Sonntag ab 15 Uhr halten, um im Abstiegskampf der Landesliga etwas Luft zu holen.

von Tobias Huber

Gilching – Mit dem Begriff „Lieblingsgegner“ sollte man vorsichtig umgehen, gerade im schnelllebigen Fußball. Fakt ist aber, dass der TSV Gilching-Argelsried gegen die SpVgg Kaufbeuren noch ungeschlagen ist.

Nach dem 0:0 im ersten Vergleich gewann die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs die nachfolgenden drei Duelle. Besonders aber die beiden Heimsiege gegen die SpVgg sind unter einem anderen Licht zu betrachten. Es war jeweils das letzte Saisonheimspiel für den TSV, in dem es für den Gast aus dem Ostallgäu im Gegensatz zu den Gilchingern nur noch um die Ehre ging. „Diesmal ist es auch für Kaufbeuren ein wichtiges Spiel, denn sie stehen nur drei Punkte besser da als wir“, sagt Gilchings Abteilungsleiter Stefan Schwartling. Sein auf Rang 13 liegendes Team kommt einfach nicht weg aus dem unteren Tabellendrittel, verlor zuletzt unnötig mit 2:3 in Aystetten. „Anscheinend braucht die Mannschaft immer ein bisschen Druck, und den haben wir jetzt wieder. Ein Sieg ist Pflicht“, stellt er klar.

Trainer Krebs sieht die Lage aus einem anderen Blickwinkel. „Für mich hat der Abstiegskampf schon vom ersten Spieltag an begonnen“, sagt er. Dennoch war auch er von der Leistung seines TSV am Sonntag enttäuscht. „Wir haben es nicht geschafft, auf eine taktische Umstellung des Gegners während des Spiels entsprechend zu reagieren“, bedauert Krebs. Dass seine Spieler zuletzt bei gegnerischen Standardsituationen schlecht aussahen, will er nicht groß thematisieren. Die vergangenen vier Gegentreffer resultierten jeweils aus ruhenden Bällen. „Ich sehe vor allem die Fehler davor. Wir haben zu viele unnötige Ballverluste gehabt und zu viele dumme Fouls gemacht“, moniert Krebs.

Er hofft, dass seine Akteure an die Leistung aus dem vergangenen Heimspiel gegen Garmisch anknüpfen können. Dort zeigten die Gilchinger, was mit unbändigem Willen möglich ist. Aus einem 0:1 machte der TSV in der Nachspielzeit noch ein 2:1. Gegen eben diese Garmischer verlor Kaufbeuren am Samstag auswärts mit 1:5. Es war bereits die dritte Niederlage in Folge für die Ostallgäuer. Ähnlich wie bei Gilchings Knipser vom Dienst, Ramon Adofo (drei Saisontore), läuft es auch bei Stefan Meisel noch nicht rund. Der letztjährige Torschützenkönig der Landesliga Südwest war bislang erst viermal erfolgreich.

Beim TSV wird es auf jeden Fall eine Änderung in der Startformation geben, denn Eric Buckl hat sich in den Urlaub verabschiedet. Dafür könnte der wiedergenesene Tobias Hänschke in die Abwehr-Viererkette rücken. Wiesn-Opfer sollte es keine geben bei den Gilchingern. „Wenn ich mitbekommen sollte, dass jemand am Samstag auf der Wiesn war, wäre ich schon sehr enttäuscht. Jeder sollte wissen, um was es am Sonntag geht“, sagt Schwartling.