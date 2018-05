Live-Ticker: Planegg mit Krimi-Auftakt in Dorfen

„200 Einheimische gegen uns“

von Julius Roever schließen

Der SV Planegg-Krailling spielt ab heute beim TSV Dorfen um seine Bezirksliga-Zugehörigkeit. Über den Gegner gibt es an der Hofmarkstraße wenig zu berichten, schließlich belasten den SVP derzeit eher hausgemachte Sorgen.

Das Hinspiel in Dorfen startet Mittwoch um 18.30 Uhr

Das Rückspiel in Planegg steigt am Samstag ab 16 Uhr

Live aus Dorfen berichtet Stefan Huber für Sie

Kapitän Andreas Petermeier ist nicht fit genug für die Startelf



Bei uns erfahren Sie alle Informationen und Live-Zwischenstände sämtlicher Relegationsspiele

Alles oder nichts heißt es ab heute Abend für den SV Planegg-Krailling. Dann wird nämlich das Hinspiel in der Relegation gegen den Abstieg aus der Bezirksliga beim TSV Dorfen angepfiffen (18.30 Uhr, Ludwig-Thoma-Straße). Dass die Anstoßzeit für einen Werktag derart früh angesetzt ist, ärgert Planeggs Trainer Michael Lelleck. Schließlich müssen er und seine Mannschaft für die Partie eine mehr als einstündige Reise in den Landkreis Erding auf sich nehmen. „Wir hätten das Spiel gerne ein wenig nach hinten verlegt, aber der Verband lässt da nicht mit sich reden“, sagt Lelleck. Dem Coach ist es allerdings gelungen, alle Spieler aus dem vorgesehenen Kader zu mobilisieren. Nur wegen des Verkehrs seien Verspätungen am Treffpunkt zu erwarten, so Lelleck.

Wie schon im letzten Ligaspiel der Saison beim FC Phönix setzt der SVP auch in Dorfen auf ein 18 Mann starkes Aufgebot. Diesmal wird auch Nikola Negic, der am Wochenende im Urlaub weilte, zum Kader gehören. Tobias Halfmann ist dagegen noch nicht wieder zurück. Benjamin Stadler ist frühestens für das Rückspiel am Samstag eine Option. Der zuvor schmerzlich vermisste Kapitän Andreas Petermeier feierte zwar gegen Phönix nach langer Verletzungspause ein viertelstündiges Comeback in der ersten Mannschaft, ist aber noch nicht fit genug für die Startelf. „Es könnte für 30 Minuten reichen“, sagt Lelleck. Obwohl am Montag 20 Spieler die Abschlusseinheit absolviert haben, bleibt der Fitnesszustand der Planegger auch beim TSV ein Faktor. „Diejenigen, deren Trainingsbeteiligung schlechter ist, werden nicht spielen“, kündigt Lelleck an.

Während der SVP in den vergangenen Wochen alles versuchte, um die Relegationsspiele zu vermeiden, rettete sich Dorfen erst am finalen Spieltag in die Entscheidungsrunde, nachdem es zuvor wochenlang auf einem direkten Abstiegsplatz in der Bezirksliga Ost gestanden hatte. An einen psychologischen Vorteil für den TSV, der sich über die Möglichkeit zum Klassenerhalt eher freuen dürfte als die Planegger, glaubt Lelleck aber nicht: „Ein Fußballspiel muss immer erst gespielt werden.“ Dafür erwartet er eine hitzige Atmosphäre im Auswärtsspiel. „Da werden uns sicher 200 Einheimische das Leben schwer machen wollen.“

In sportlicher Hinsicht ist Dorfen für den SVP noch ein unbeschriebenes Blatt. „Ich habe gehört, dass sie spielerisch nicht sehr stark sein sollen“, sagt Lelleck. „Aber was bringt mir das, wenn wir uns trotzdem zwei Stück fangen?“ Der Toptorjäger des TSV, Maximilian Lechner, fehlt jedenfalls seit Januar mit einer Leistenverletzung. Die Würmtaler sollten dennoch gewarnt sein: Dorfen gewann im Zuge seiner Aufholjagd drei der vergangenen fünf Partien, während für Planegg jüngst vier Niederlagen in Serie zu Buche standen.