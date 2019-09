19-jähriger Leipold lässt Perchting jubeln - Höhenrain mit Kantersieg

KREISKLASSE 3 kompakt

Das Gefühl, das die Perchtinger Kicker fast die gesamte Rückrunde in der A-Klasse auskosten durften, war am Freitagabend wieder da.

TSV Perchting –

FC Bad Kohlgrub 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 Kraus (2.), 1:1 Martorana (FE/39.), 2:1, 3:1 Leipold (75./86.)

Der TSV stand zwischenzeitlich wieder an der Spitze der Tabelle – nur dieses Mal eine Liga höher. Die zahlreichen Zuschauer hatten ihren Spaß an der Darbietung des Neulings, der sich gegenüber der 0:4-Pleite am Kochelsee stark verbessert zeigte. „Die Spieler haben daraus gelernt“, resümierte Trainer Christoph Kammerlander. Er sprach von einem „sehr guten Spiel meiner Mannschaft“, die gegen starke Bad Kohlgruber die nötige Aggressivität an den Tag legte. So blieb der frühe Rückstand, den Florian Kraus mit einem satten Schuss aus 25 Metern erzielt hatte, ohne Folgen. Noch vor der Pause traf Luigi Martorana mit einem verwandelten Foulelfmeter (Felix Oberndorfer war gelegt worden) zum verdienten Ausgleich.

Nachdem die erste Hälfte noch ausgeglichen verlaufen war, dominierten die Platzherren nach der Pause vollkommen das Geschehen. Von den Gästen war so gut wie nichts mehr zu sehen. Dafür umso mehr von den Perchtingern, genauer gesagt von Louis Leipold. Der 19-jährige Stürmer ragte aus einer homogenen Mannschaft hervor. „Eine sehr gut Leistung“, lobte ihn Kammerlander für seine zwei Treffer, mit denen er die Partie endgültig entschied. Beim ersten leistete Oberndorfer die Vorarbeit, beim zweiten traf Leipold mit einem satten Schuss aus 20 Metern ins Eck.

FSV Höhenrain –

Garmisch-P. II 5:0 (1:0)

Tore: 1:0 Lutz (41.), 2:0 Huber (59.), 3:0, 4:0 Ohlhof (67, 81), 5:0 Closs (87.)

Aufatmen beim FSV Höhenrain: Nach drei Pleiten in Folge gelang dem Aufsteiger gegen die zweite Garnitur des 1. FC Garmisch-Partenkirchen der erste Saisonsieg. „Das war unglaublich wichtig fürs Selbstvertrauen“, stellte Sprecher Martin Brücklmeier erleichtert fest. Aber auch in der Tabelle machte der Neuling Fortschritte. Nach dem ersten Dreier hat der FSV wieder Kontakt zum hinteren Mittelfeld. Mit den Werdenfelsern erwischte der bisherige Tabellenletzte einen idealen Gegner, der mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern angereist war. Eines hatten sie aber alle gemeinsam: nicht genügend Kondition. „Die waren nicht fit“, stellte Brücklmeier fest. nach der Pause brachen die Garmischer immer mehr ein. Nur in der ersten Hälfte agierten die Gäste auf Augenhöhe, versiebten aber nach einer halben Stunde eine kapitale Möglichkeit. „Da hatten wir Glück“, räumte Brücklmeier ein. Als Maximilian Lutz kurz vor der Pause auf Vorarbeit von Johannes Ohlhof die Führung erzielte, lief alles für das bisherige Schlusslicht. Benedikt Huber erhöhte mit einem schönen Schuss nach einer Stunde auf 2:0. Als Ohlhof auf Pass von Matthias Mock das Ergebnis auf 3:0 schraubte, war die Moral bei den Gästen endgültig gebrochen. Danach begann ein Scheibenschießen. Ohlhof mit seinem zweiten Treffer und Tim Closs bauten die Führung auf 5:0 aus. „Er ist ein ständiger Unruheherd“, lobte Brücklmeier den etatmäßigen Keeper, der seinen Stammplatz im Kasten an Leonhard Borowski abtreten musste. hch