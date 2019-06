Mandlmeier neuer Trainer des TSV Tutzing

Nachfolger von Thomas Kalt steht fest

Trotz zweijähriger erfolgreicher Arbeit musste Trainer Thomas Kalt am Ende der Saison beim TSV Tutzing gehen. Sein Nachfolger kommt vom FC Traubing.

Tutzing – Bei den Fußballern des TSV Tutzing ändert sich zur kommenden Saison einiges. Dem bisherigem Trainer Thomas Kalt, der mit den Würmseern den Aufstieg in die A-Klasse und den anschließenden Klassenerhalt erreichte, wurde kein neuer Vertrag angeboten, und im Zuge dessen verlässt auch der bisherige sportliche Leiter Detlef Arckel den TSV.

Für Arckel war der Umgang mit Kalt „schlechter Stil vom Verein“. Der Trainer des TSV wurde von Abteilungsleiterin Bettina Krause lediglich telefonisch darüber informiert, dass seine Amtszeit zu Ende sei. Laut Arckel habe Kalt den Verein „am Tiefpunkt übernommen und anschließend alle Vorgaben perfekt umgesetzt“. Kalt selbst sah seine Arbeit in Tutzing noch nicht am Ende: „Ich sehe viel Potenzial in der jungen Mannschaft und bin der festen Überzeugung, dass mit etwas Disziplin auch in der A-Klasse noch nicht Schluss sein muss. Daher finde ich die Entscheidung des Vereins und der Mannschaft schade, respektiere sie aber.“

Auch Krause lobt den Trainer der vergangenen zwei Spielzeiten: „Thomas hat tolle Arbeit im Verein gemacht, und der TSV Tutzing ist ihm für diese beiden Jahre sehr dankbar“, sagte die Abteilungsleiterin im Gespräch mit dem Merkur. „Allerdings kamen die Spieler auf mich zu mit dem Wunsch, etwas zu verändern und neuen Wind in die Mannschaft zu bringen. Nach zwei Jahren ist es Zeit für etwas Neues“, so Krause.

Die Nachfolge für Thomas Kalt steht bereits fest. Christian Mandlmeier, zuvor anderthalb Jahre Trainer des FC Traubing, übernimmt den TSV, Er bleibt aber auch seinem Heimatverein weiter verbunden: „Ich werde in Traubing weiterhin mein Amt als zweiter Vorstand innehaben. Das ist soweit abgeklärt, allerdings freue ich mich jetzt auf die neue Herausforderung in Tutzing.“ Mandlmeier will die Tutzinger sportlich weiter nach vorne bringen und peilt mit dem jungen Team einen einstelligen Tabellenplatz an.

Neu in den Verein integriert wird auch der bisherige Spieler Gregor Müller. Der 31-Jährige wird Betreuer der Mannschaft und sich wohl auch um die sportliche Leitung kümmern. „Allerdings wäre es mir lieber, das nicht allein machen zu müssen.“

