„Wir sind auf einer Wellenlänge“: Der ewige Schulz wird Co-Trainer beim SC Pöcking

Ein Derby, in dem es um nichts mehr ging: Der SC Pöcking (l. Lucas Perkuhn) feierte zum Saisonabschluss gegen den SC Weßling (r. Yannick Neurath) einen 3:0-Heimsieg. Foto: dagmar Rutt © dagmar Rutt

Der 40-Jährige Markus Schulz traf beim Derby-Sieg gegen den SC Weßling. Ab sofort wird er nebenbei noch als Co-Trainer seiner Mannschaft tätig sein.

Pöcking – Markus Schulz ist nicht nur als immer noch aktiver Fußballer von enormer Bedeutung für seinen SC Pöcking-Possenhofen. Zukünftig wird der 40-Jährige auch noch Chefcoach Simon Gebhart als Co-Trainer zur Seite stehen. „Das war mir sehr wichtig, denn wir sind auf einer Wellenlänge“, sagte Gebhart. Schulz soll jedoch auch weiterhin auf dem Rasen mitwirken.

Dass der Routinier nichts verlernt hat, bewies der Angreifer auch am letzten Spieltag im Kreisliga-Derby gegen den SC Weßling. „Er hat nach seiner Einwechslung zur Pause unsere Offensive deutlich belebt“, lobte Gebhart. Die Belohnung folgte in der Schlussphase, in der Schulz nach einem klaren Foul von Jonas Koller zunächst einen Elfmeter herausholte (verwandelt von Florian Flath) und anschließend auch noch selbst zum 3:0 (1:0)-Endstand traf. „Der Sieg war verdient, ist am Ende aber etwas zu hoch ausgefallen“, resümierte Gebhart.

SC Weßling beißt sich „an der starken Defensive der Pöckinger die Zähne aus“

In der ersten Halbzeit waren die Gäste das aktivere Team gewesen. „Wir haben uns aber an der starken Defensive der Pöckinger die Zähne ausgebissen“, bedauerte Weßlings Abteilungsleiter Martin Jakob. Stattdessen erzielte ausgerechnet Ferdinand Jäger in seinem vorerst letzten Match kurz vor der Pause die glückliche Führung. Er war mit seinem Schuss ins lange Eck erfolgreich. (41.) Der 29-Jährige nimmt sich eine Auszeit. „Er wird erst mal pausieren und schauen, wie sehr ihm der Fußball fehlen wird“, berichtete Gebhart.

SCPP-Trainer Gebhart: „Wir müssen diesmal besser in die Saison kommen als die letzten Jahre“

Nach dem halbwegs versöhnlichen Abschluss und Rang eins in der Abstiegsrunde richtet sich sein Blick bereits auf die neue Spielzeit. „Wir müssen schauen, dass wir diesmal besser in die Saison kommen als die letzten Jahre“, sagt er. Der SCPP-Coach ist genauso wie SCW-Abteilungsleiter Jakob gespannt, wie die Gruppeneinteilung diesmal ausfallen wird. Beide hoffen auf weitere Landkreisderbys gegen Absteiger MTV Berg und Neuling TSV Gilching-Argelsried II. „Ich mache mir aber keine allzu große Hoffnungen, dazu bin ich schon zu oft enttäuscht worden“, kommentiert Gebhart. (toh)

SC Pöcking-Possenhofen – SC Weßling 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Jäger (41.), 2:0 Flath (85., FE), 3:0 Schulz (90.)