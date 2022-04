Kapitän Martin Bauer verlässt SV Pullach und kehrt zum SV Planegg zurück

Von: Michael Grözinger

Verlässt den SV Pullach und kehrt nach sechs Jahren zurück zum SV Planegg-Krailling: Martin Bauer. © Imago/Lackovic

Der SV Planegg-Krailling hat ein Ausrufezeichen gesetzt: Martin Bauer, aktuell Kapitän des Bayernligisten SV Pullach, kehrt nach sechs Jahren zurück.

Planegg – Eigentlich hätte der Doppelspieltag über Ostern beim SV Planegg-Krailling das Thema der Woche sein müssen. Schließlich kann der Fußball-Kreisligist mit zwei Pflichtsiegen gegen Schlusslicht Herakles SV München (Karsamstag, 15.30 Uhr, Hofmarkstraße) und beim Vorletzten, SV Lochhausen (Ostermontag, 15 Uhr, Bienenheimstraße), im Optimalfall bis auf zwei Punkte an den drittplatzierten FC Hellas München heranrücken und die Hoffnungen auf die Aufstiegsrelegation doch noch am Leben halten.

Eine andere Nachricht schlägt aber noch höhere Wellen: Martin Bauer kehrt zur kommenden Saison nach Planegg zurück. Der 32-jährige Offensivspieler hatte von der C-Jugend an bis tief in den Herrenbereich an der Hofmarkstraße gespielt, ehe er sich 2016 nach dem Abstieg des SVP aus der Landesliga Bayernligist SV Pullach anschloss. „Das war ein wichtiger Schritt für mich“, so Bauer. Im Isartal ist er seit Jahren Leistungsträger und mittlerweile Kapitän.

„Wir wollen neue Impulse setzen“: SV Planegg freut sich über Heimkehrer Bauer

„Er kommt wieder nach Hause“, sagt Planeggs Sportlicher Leiter Martin Woytalla. „Wir wollen neue Impulse setzen und erhoffen uns einen kleinen Schub in Sachen Neuzugänge.“ Bauer selbst hatte den Entschluss gefasst, fußballerisch kürzerzutreten. „Alter und Familie“ nennt er als Gründe. „Wir bekommen jetzt bald unser zweites Kind.“ Da gehe es ihm natürlich auch darum, den Aufwand ein wenig zu minimieren. Alleine durch weniger Trainingseinheiten und die kürzere Anfahrt vom Wörthsee gelinge das, so Bauer. Er freut sich sichtlich darauf, wieder für den SVP aufzulaufen. „Der Kontakt ist nie abgerissen, und ich kenne noch einige Spieler. Und in Planegg sind die Bedingungen super“, schwärmt der 32-Jährige, der künftig als spielender Co-Trainer auflaufen und das Team mit formen soll.

Martin Bauer war an der Hofmarkstraße über Jahre Schlüsselspieler (dazu Interims-Spielertrainer und Kapitän), mit dessen Hilfe der Aufstieg in die Landesliga 2014 und ein Jahr später der Klassenerhalt gelang. Der Offensivmann will gar nicht ausschließen, mit dem SVP noch mal dorthin zu kommen. „Man weiß es nie“, sagt er. Zunächst stehe freilich die Rückkehr in die Bezirksliga ganz oben auf der Wunschliste.

Wenn das in diesem Jahr noch klappen soll, braucht Planegg zwei Siege am Wochenende – und sechs weitere in den übrigen sechs Spielen. Zudem muss Hellas noch zweimal patzen. Woytalla richtet den Fokus aber schon auf die kommende Saison. „Ich denke nicht, dass Hellas in der derzeitigen Form zweimal verliert“, sagt er. Wenngleich die nächsten beiden Gegner des FCH Neuhadern und Wacker heißen, Zweiter und Spitzenreiter. (Michael Grözinger)