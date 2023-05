„Gönne es ihm richtig“ – Molimbo-Kwangene Derby-Matchwinner für MTV Berg II

Von: Kilian Drexl

Dank nach oben: Adrien Molimbo-Kwangene (l.) netzte gegen den FSV Höhenrain dreimal ein. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Der MTV Berg II setzte sich am Samstagnachmittag im Abstiegsduell der Reservemannschaften gegen den FSV Höhenrain II durch.

„Es war am Ende ein verdienter Sieg für Berg. Wir waren nicht ganz so ekelhaft, wie wir hätten sein müssen, um ihnen richtig gefährlich zu werden. Am Ende haben uns vielleicht fünf Prozent gefehlt“, musste Höhenrains Spielertrainer Ignaz Eisele anerkennen. Die Partie war reich an Torchancen auf beiden Seiten und gestaltete sich lange offen. Am Ende entschied aber Adrien Molimbo-Kwangene mit drei Toren das Spiel nahezu im Alleingang für Berg. MTV-Coach Djoko Kalaba freute sich besonders über die Leistung seines Schützlings: „Er war fast anderthalb Jahre verletzt. Da gönne ich es ihm jetzt richtig, dass er in den letzten Wochen und vor allem heute wieder so gut performen konnte.“

In der starken Berger Anfangsviertelstunde markierte Molimbo-Kwangene seinen ersten Treffer des Tages. Nach einem Spielzug über links lief er in der Mitte richtig ein und vollstreckte zur Gästeführung. Aber auch der FSV konnte vor der Pause vereinzelt Nadelstiche setzen. Bergs Keeper Florian Lerch entschärfte unter anderem einen Hochkaräter von Xaver Hochstrasser.

Nach dem Seitenwechsel hatte der MTV oft die Möglichkeit, die Partie für sich zu entscheiden. Alleine Maximilian Simm tauchte zweimal frei vor Höhenrains Schlussmann Martin Scharl auf. Die beste Chance auf den Höhenrainer Ausgleich hatte Vincent Rittinghaus, dessen Kopfball Zentimeter am Pfosten vorbeistrich. Molimbo-Kwangene vollendete in der Schlussphase letztendlich zwei Konter und machte damit alles klar. (kd)