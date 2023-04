Berg II verschenkt Standards – Vierte Pleite in Folge für Höhenrain II

Von: Kilian Drexl

Teilen

Hier am Ball, am Ende aber unterlegen: Aleksandar Ljubicic und die Mannschaft des MTV Berg II gegen Eberfing. Foto: DR © DR

Die Zweite des MTV Berg musste am Samstag die zweite Niederlage in Folge einstecken, hat auf den Abstiegsplatz aber noch fünf Zähler Vorsprung.

Das Fazit von Trainer Djoko Kalaba lautete: „Wir haben Eberfing zu viele Standards geschenkt, die sie dann auch konsequent zu nutzen wussten.“ Vor allem Martin Plonner glänzte auf Eberfinger Seite mit drei Toren. Berg befand sich zum Halbzeitpfiff durch Dominik Bamgratz und Plonners ersten Treffer bereits mit 0:2 in Rückstand.

Florian Hondele erzielte nach der Pause den Anschluss, welcher wieder von Plonner gekontert wurde. Bergs zwischenzeitlicher Ausgleich durch Adrien Molimbo-Kwangene wurde wegen Abseits aberkannt. In der 76. Minute gelang Plonner sein schönster Treffer und damit die Vorentscheidung. Er nagelte einen Freistoß aus rund 35 Metern in die Maschen. Samuel Pflüger verkürzte kurz vor Schluss noch mal auf 2:4. „In der zweiten Halbzeit waren Engagement und Einsatz da. Darauf lässt sich aufbauen“, meinte Kalaba. (kd)

„Haben alles vermissen lassen“ – Höhenrain II weiter sieglos

Die Reserve des FSV Höhenrain verpasste es erneut, Big-Points im Abstiegskampf einzufahren. Damit hat die Mannschaft von Ignaz Eisele nun schon vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Höhenrain kam zwar ordentlich ins Spiel, verlor nach der Anfangsviertelstunde aber die Ordnung. Thomas Benedikt verwandelte einen Elfmeter zur verdienten Gästeführung. Eiseles verheerendes Urteil: „Wir haben in der Phase eigentlich alles vermissen lassen. Da war auch kein Einsatz und Kampf in unserem Spiel.“ Nach der Pause steigerten sich die Hausherren etwas, aber wurden nicht zwingend genug. Xaver Hochstrasser hatte in den Schlussminuten die beste Chance zum Ausgleich, köpfte nach einer Ecke aber drüber. (kd)