Mit Leidenschaft und Standards: MTV Berg will gegen Neuperlach den ersten Sieg des Jahres

Auskuriert: Der zuletzt angeschlagene Florian Auburger (r.) kann wieder mitspielen. © Dagmar Rutt

Der MTV Berg erwartet den wieder-erstarkten SVN München. Aber die Gastgeber bangen um das Wetter. Zu viel Schnee könnte die Partie stoppen.

Berg – Der erste bange Blick von Wolfgang Krebs wird sich am Samstagmorgen aus dem Fenster richten. „Wenn wirklich wieder Schnee gefallen ist, könnte es eng werden“, sagt der Trainer des MTV Berg. Dann steht auch das Heimspiel des Bezirksligisten am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Neuperlach München auf der Kippe.

„Ab einer gewissen Schneemenge wird es schwer, den Kunstrasen freizubekommen“, sagt Krebs. Bereits vor einer Woche konnten die Berger wegen Frau Holle nicht zum Match in Neuried antreten. „Der Gegner hatte seine Kunstrasenpflegemaschine schon auf Sommerbetrieb umgestellt“, erzählt Krebs. Der MTV konnte ganz gut damit leben, denn die zuvor angeschlagenen Stammspieler Florian Auburger und Sarek Suplit hatten so Zeit, sich auszukurieren. Valtine Valerio-Miguel und Maximilian Simm konnten nach ihren Covid-Erkrankungen unter der Woche wieder trainieren.

Gegen die Neuperlacher können die Gastgeber auch jeden einsatzbereiten Fußballer gebrauchen. Nach schwachem Saisonstart und Trainerwechsel haben sich die Münchner längst aus den Tiefen der Tabelle hervorgearbeitet. Sie stellen eines der spielstärksten Teams der Liga, gewannen zuletzt dreimal in Folge und haben acht Punkte mehr auf dem Konto als der MTV. Sie führen die Rückrunden-Tabelle an.

Krebs sieht dennoch eine Chance. Am Dienstag gab es für die Münchner nur ein mageres 2:2 gegen Neuried. Den Ausgleich kassierten sie in der achten Minute der Nachspielzeit. „Vielleicht brauchen sie ein bisschen, um diesen Dämpfer zu verarbeiten“, sagt Krebs und fordert: „Wir müssen unsere Stärken ins Spiel bringen.“

Mit großer Leidenschaft und defensiver Stabilität sollen die Berger wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren. „Wir wollen endlich den ersten Sieg im Jahr 2022“, stellt Krebs klar. Dazu muss Berg in der Offensive aber mehr Durchschlagskraft entwickeln. Dabei setzt Krebs nicht nur auf Torjäger Marcel Höhne. „Wir können auch bei Standards treffen“, sagt Krebs. Er denkt dabei besonders an Luca Bücker, der bislang das einzige Tor des MTV nach der Winterpause geschossen hat, und an Abwehrhüne Bernard Crnjak. „Er hat sehr gut trainiert“, lobt der MTV-Übungsleiter. Das Hinspiel endete dank des späten Ausgleichs durch Höhne per Elfmeter mit 2:2. (toh)