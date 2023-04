Neun Bergern bleibt Belohnung verwehrt – Höhenrain II feiert ersten Dreier

Von: Kilian Drexl

Ignaz Eisele ist einer der Interimstrainer am Bussardweg. © FSV/BFV

Der MTV Berg hat sich mit neun Akteuren auf dem Feld gut geschlagen. Die Höhenrain-Reserve darf wieder auf den Klassenerhalt hoffen.

„Die Leistung war sehr beeindruckend.“ Das bekam Bergs Trainer Djoko Kalaba nach Abpfiff trotz der knappen 0:1-Niederlage sowohl vom gegnerischen Coach als auch vom Schiedsrichter zu hören. Die MTV-Reservemannschaft war ohne Auswechselspieler nach Ohlstadt gereist. „Wir hatten außerdem mit Christopher Czech jemanden dabei, der eine Operation an der Wirbelsäule hinter sich hat. Er ist deshalb auch noch körperlich etwas eingeschränkt, und so waren wir von Anfang an quasi schon nur zehneinhalb Spieler“, verriet Kalaba. Nach rund 25 Minuten musste dann Daniel Czech, Bruder des Angeschlagenen, verletzt vom Feld. Zur Pause verloren die Gäste auch noch Maximilian Simm, und es standen nur noch neun tapfer kämpfende Berger auf dem Rasen. Im ersten Durchgang hätte die Kalaba-Elf sogar fast die Führung erzielt. Adrien Molimo-Kwangene zirkelte einen Freistoß an die Latte. Im zweiten Spielabschnitt versuchte Berg, im 4-2-1-1-System so lange wie möglich die Null zu halten, doch die Hausherren aus Ohlstadt konnten einen Nadelstich setzen: Maximilian Purkart erzielte nach einer Stunde den Siegtreffer.

„Die erste Halbzeit war überragend“ – Höhenrain II holt Big-Points im Abstiegskracher

Ignaz Eisele und dem FSV Höhenrain II dürfte am Sonntagnachmittag nach Abpfiff der Partie ein echter Stein vom Herzen gefallen sein. Nachdem die ersten vier Spiele in der diesjährigen Abstiegsrunde trotz teils ansprechender Leistungen alle verloren gegangen waren, gewann der FSV nun das „Sechs-Punkte-Spiel“ beim Tabellenvorletzten. Damit pirscht sich die Eisele-Elf vorerst bis auf einen Punkt an Platz fünf heran. Der Spielertrainer war mit der Leistung seiner Mannschaft hochzufrieden: „Vor allem die erste Halbzeit war überragend. Kämpferisch waren wir voll da. Am Ende haben wir völlig verdient gewonnen.“ Der FSV führte zur Pause durch einen Standardtreffer von Simon Pauli und ein Eigentor von Seeshaupt-Kapitän Andreas Albrecht, der einen Schuss ins eigene Netz abfälschte, mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gastgeber auf den Anschluss. Im Gegenzug stellte Florian Brücklmeier nach einem Konter auf 3:0. Spielertrainer Mario Luna Garcia konnte zwar noch mal verkürzen, aber Höhenrain brachte den Sieg über die Zeit. (kd)