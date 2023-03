MTV Berg startet in den Abstiegskampf

MTSV-Berg-Trainer: Wolfgang Krebs. © Oliver Rabuser

Können die Fußballer des MTV Berg das Blatt noch einmal wenden und mal wieder dem Abstieg aus der Bezirksliga Süd entrinnen? Diese Frage wird an den noch ausstehenden zwölf Spieltagen geklärt.

Berg – Können die Fußballer des MTV Berg das Blatt noch einmal wenden und mal wieder dem Abstieg aus der Bezirksliga Süd entrinnen? Diese Frage wird an den noch ausstehenden zwölf Spieltagen geklärt. Zum Jahresauftakt ist der MTV am Sonntag (14 Uhr, Bezirkssportanlage am Wolkerweg) beim Tabellensechsten FC Neuhadern gefordert.

„Wir freuen uns auf die zwölf Spiele“, verkündet Trainer Wolfgang Krebs vor seiner Rückkehr an eine seiner früheren Wirkungsstätten. „Von der Mannschaft kenne ich nach 15 Jahren natürlich keinen mehr“, sagt er. Zudem spielen die Neuhaderner mittlerweile ausschließlich auf Kunstrasen. „Da fühlen sie sich wohl“, weiß Krebs. Mit einem Erfolg beim starken Aufsteiger könnte seine Mannschaft eine klare Botschaft senden. Die könnte lauten: Der Tabellenvorletzte hat sich noch lange nicht aufgegeben. Der Rückstand auf den Relegationsplatz (fünf Punkte) und den ersten Nichtabstiegsplatz (sechs) ist überschaubar.

Zwar fehlen den Bergern weiter die noch nicht fitten Leistungsträger Niklas Betz und Lukas Hauptmann sowie die an diesem Wochenende aus beruflichen Gründen abwesenden Sarek Suplit und Philip Binder. Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer. Torjäger Marcel Höhne ist wieder an Bord, Sturmpartner John Gerlach bewies in der Vorbereitung stark ansteigende Form. Neuzugang Sebastian Kresta verstärkt den Defensivverbund der Berger. Adrian Mooseder zählt nach vielen Jahren in der Reserve wieder zu den ernsthaften Kandidaten für die Startformation. „Wir müssen aber hoffen, diesmal von großen Verletzungssorgen verschont zu bleiben. Unser Kader ist weiterhin klein“, sagt Trainer Krebs.

Im Hinspiel gegen Neuhadern musste sich seine Mannschaft trotz vieler Chancen mit einem 1:1 begnügen.