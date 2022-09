MTV Berg: Dicke Luft am Lohacker - Krebs schweigt

Glückloser Trainer: Wolfgang Krebs kassierte mit seinem Team die dritte Niederlage in Folge und wurde auch für seine Entscheidung kritisiert, nach Florian Lerchs Platzverweis Feldspieler Philip Binder anstelle des jungen Ersatzkeepers Josef Pernerstorfer ins Tor zu stellen. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Fußballer des MTV Berg haben nach dem 0:9-Trauma von Haidhausen eine gute Reaktion gezeigt. Am Ende stand jedoch am Samstag eine bittere 2:3 (1:1)-Heimniederlage gegen den VfL Denklingen.

Berg – Es war die Szene der Partie, die am Berger Lohacker reichlich Gesprächsbedarf auslöste. Nach einem langen Ball aus der Denklinger Abwehr kam VfL-Kapitän Manuel Waibl kurz nach der Pause vor dem aus dem Strafraum geeilten Bergs Torhüter Florian Lerch an den Ball und wurde von diesem getroffen. Schiedsrichter Aytac Aynaci bewertete das Einsteigen als rotwürdig, obwohl der Ball weit am Tor vorbei ging. „Man kann die Karte geben, muss man aber nicht“, urteilte der sportliche Leiter des MTV Berg, Jürgen Cosack. Doch nicht nur der Platzverweis war diskussionswürdig. Da Vertreter Akos Bohl derzeit in Ungarn weilt, machte sich auf der Berger Bank der als Ersatzkeeper vermerkte Josef Pernerstorfer warm. Doch Bergs Trainer Wolfgang Krebs beorderte stattdessen Feldspieler Philip Binder ins Tor. „Josef ist ein sehr junger Torwart, der noch nicht viel Erfahrung hat. Ich konnte die Entscheidung von unserem Coach nachvollziehen“, stützte Cosack seinen Übungsleiter. Das sahen aber wohl nicht alle so, denn nach der Partie herrschte dicke Luft am Lohacker. „Das bleibt aber intern“, stellte Cosack klar.

Krebs wollte sich weder zu der Szene noch zum Spiel selbst äußern. Das lag sicher auch daran, dass der MTV Berg beim 2:3 (1:1) gegen einen zuletzt ebenfalls schwächelnden VfL Denklingen wieder leer ausging. Eine Woche nach dem deftigen 0:9 verlor der MTV erneut und blieb nach der dritten Niederlage in Folge am Tabellenende der Bezirksliga Süd. „Die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt und alles rausgehauen. Leider haben wir uns selbst geschlagen“, haderte Cosack.

Der personell arg gebeutelte MTV begann sehr engagiert und vergab gleich zu Beginn zwei gute Chancen durch John Gerlach und Sarek Suplit. Die Gäste agierten effizienter. Nach einem langen Ball war Lukas Greif frei durch und behielt die Nerven (11.). „Viel mehr Chancen hatte der Gegner in der ersten Halbzeit nicht“, berichtete Cosack. In der 26. Minute belohnte sich der MTV. Mijo Crnjak traf platziert von der Strafraumgrenze zum verdienten Ausgleich. Selbst in Unterzahl hielten die Gastgeber die Begegnung offen. Doch dann foulte Niklas Betz eindeutig im Strafraum, und Simon Ried verwandelte den Elfmeter zur erneuten Gästeführung (61.). Der MTV blieb jedoch dran, wurde aber immer wieder durch Foulspiele ausgebremst. Die großen Chancen blieben zudem aus. In der Nachspielzeit gelang Denklingens Torjäger Ried das entscheidende Tor zum 3:1. Marcel Höhnes Anschlusstreffer direkt im Anschluss kam zu spät.

„Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren, schließlich geht es am Mittwoch schon weiter“, sagte Cosack. Da erwarten die Berger ab 20 Uhr Aufsteiger FC Deisenhofen II auf ihrem Kunstrasen zum Nachholspiel.

MTV Berg – VfL Denklingen 2:3 (1:1)

MTV Berg: Lerch - Verenkotte, Binder, Stoman, Kresta, Suplit, Hauptmann (73. Besic), Betz, Gerlach (50. Bücker), M. Crnjak, Höhne

VfL Denklingen: Seifert - Tikovsky, Kirchbichler, Krimshandl, Schilcher (63. Robaj), Rambach, J. Greif (55. Schelkle), S. Ried, Schießl (77. Schnürch), Waibl, L. Greif

Tore: 0:1 L. Greif (11.), 1:1 M. Crnjak (26.), 1:2 S. Ried (61., Foulelfmeter), 1:3 S. Ried (90.+2), 2:3 Höhne (90.+3)

Rote Karte: Lerch (48., grobes Foulspiel)

Schiedsrichter: Aytac Aynaci (Karlsfeld)

Zuschauer: 120