MTV Berg auswärts weiter ohne Zähler: Trainer Krebs kritisiert Motivation seiner Mannschaft

Glückloser Trainer: Wolfgang Krebs kassierte mit seinem Team die nächste Auswärtsniederlage. © Andrea Jaksch

Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg bleiben auswärts ein Punktelieferant. Sie verloren am Sonntag beim FC Hellas München deutlich mit 1:4 (0:3) und sind auf fremdem Platz weiter ohne Zähler.

Berg – „Ich kann dieses Gerede über die Auswärtsschwäche nicht mehr hören. Daran lag es heute sicher nicht“, stellte Trainer Wolfgang Krebs klar. Er wollte auch die ungewohnten Verhältnisse auf dem kleinen Kunstrasenplatz, die stark eingeschränkten Aufwärmmöglichkeiten und die weiterhin dünne Personaldecke nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir hatten eine vernünftige Grundaufstellung gegen einen Gegner, der keinen Deut besser besetzt war als wir“, sagte Krebs. Umso frustrierender war die Darbietung seiner Mannschaft auf der Bezirkssportanlage an der Demleitnerstraße besonders in der ersten Halbzeit.

„Wir haben keine Zweikämpfe angenommen und haben nur zugeschaut“, schimpfte Krebs. Bereits nach 13 Minuten führte der Aufsteiger ohne großen Aufwand mit 2:0. „Im Abstiegskampf muss ich mich anders wehren, sonst reicht es für die Bezirksliga einfach nicht“, legte der MTV-Coach nach. Als Hellas kurz vor der Pause auch noch das dritte Tor durch Sadiq Baba Kyari erzielte, war seine Laune endgültig im Keller.

Die Bemühungen des MTV in der zweiten Halbzeit blieben überschaubar. Mijo Crnjak lief alleine auf das Tor der Hausherren zu, doch er brachte den Ball nicht im Netz unter. Wenig später gab es nach einer Flanke von Sarek Suplit einen Handelfmeter, den Crnjak verwandelte. Zwei aussichtsreiche MTV-Standards verpufften danach, so dass keine Spannung mehr aufkam. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern nach einem Konter sogar noch das entscheidende 4:1.

„Wenn man in der Bezirksliga bestehen will, muss man ein bisschen mehr Aufwand betreiben“, kritisierte Krebs die seit Wochen anhaltende Trainingsmüdigkeit seiner Fußballer. Auf dem Platz sei jeder zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. „Ich kann die Schuld nicht immer nur bei anderen suchen, sondern muss mich auch selbst hinterfragen“, sprach Krebs Klartext.

Statt auf den Relegationsrang zu klettern, verharren die Berger nach der Packung auf dem vorletzten Tabellenrang. „Dieses Spiel war ein großer Schritt zurück“, konstatierte Krebs. Am Samstag (15 Uhr) reist mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen der zuletzt so starke Tabellenführer an den Lohacker.

FC Hellas München – MTV Berg 4:1 (3:0) FC Hellas München: Blantis - Paschalidis, Beric, Mikac (78. Arountidis), Baba Kyari, Tschetiani (65. Odunlade), Mavromatis, Papapoulios, Almanidis (55. Rucevic), Spiridonov, Musse Bile (78. Huskic)

MTV Berg: Bohl - Verenkotte, B. Crnjak, Kresta, Bücker, Suplit, Besic (65. Gerlach), L. Reitberger, Auburger, Betz (80. Kunick), M. Crnja

Tore: 1:0 Musse Bile (9.), 2:0 Almanidis (14.), 3:0 Baba Kyari (41.), 3:1 M Crnjak (82., Handelfmeter), 4:1 Rucevic (90.+3)

Zuschauer: 75