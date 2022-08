Bergs Derby-Fluch bleibt bestehen: BCF zum vierten Mal in Folge siegreich

Teilen

Wieder nur die zweite Geige spielte der MTV Berg um Sarek Suplit (hinten) gegen den BCF Wolfratshausen. Foto: Hans Lippert © Hans Lippert

Es ist wie verhext: Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg verloren gestern Abend das Derby gegen den BCF Wolfratshausen zum vierten Mal in Folge – wieder mit nur einem Tor Unterschied.

Berg – Wolfgang Krebs war darüber sehr wütend. „Es war vielleicht noch nie so leicht wie heute, in Wolfratshausen zu gewinnen“, schimpfte Bergs Trainer nach dem 1:2 (0:2) beim zuvor noch punktlosen BCF.

Die Einstellung seiner Fußballer missfiel ihm hörbar. „Ich erwarte von meinen gestandenen Spielern ein anderes Auftreten“, stellte der Coach klar. Besonders die zahlreichen Ballverluste, die den Gegner zum Kontern einluden, störten Krebs gewaltig. Das 1:0 in der 15. Minute war die logische Folge. Mustafa Kantar traf nach einer Ecke. Sieben Minuten vor der Pause kam es noch schlimmer. Wie schon oft in den vergangenen Spielen gegen den BCF düpierte Jona Lehr gleich mehrere Berger. Maurus Kalinke lief ihm im Strafraum in die Hacken – Elfmeter. Den ersten Versuch parierte MTV-Keeper Florian Lerch, doch der Nachschuss saß.

In der zweiten Hälfte keimte noch einmal Hoffnung auf, als Bergs Angreifer Marcel Höhne einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zu seinem ersten Saisontor verwandelte (54.). Doch das folgende Anrennen der Gäste blieb insgesamt zu harmlos, um die vierte Derbyniederlage in Serie abzuwenden. Wieder einmal schossen die MTV-Fußballer genau ein Tor zu wenig. „Wenn Flanken nicht zum Mitspieler kommen, sind das für mich auch Fehlpässe“, stellte Krebs klar.

Er ist mit der Ausbeute von drei Zählern nach drei Partien nicht zufrieden. „Ein halbwegs gutes Spiel ist zu wenig für unsere Ansprüche“, kritisierte der erfahrene Trainer. Am Samstag erwarten die Berger um 15 Uhr Aufsteiger FC Neuhadern. (toh)

BCF Wolfratshausen – MTV Berg 2:1 (2:0)

BCF Wolfratshausen: Oppolzer – Weilguni, Kantar (68. Kukrica), Spreiter (79. Eismann), Müller, Mbaraka, Hummel, Reitel, Diarra (60. Bislimi), Stipic (87. Papic), Lehr

MTV Berg: Lerch – Verenkotte, Kalinke, Kresta, Suplit, M. Reitberger (46. L. Reitberger), Hauptmann (65. Besic), Auburger (73. Stoman), Gerlach (85. Czech), M. Crnjak, Höhne

Tore: 1:0 Kantar (15.), 2:0 Lehr (38.), 2:1 Höhne (54./FE)

Bes. Vorkommnis: Lerch/Berg pariert Foulelfmeter von Lehr, der Nachschuss landet im Tor (38.)

Schiedsrichter: Felix Zimmermann (FFC Wacker München)

Zuschauer: 100