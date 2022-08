Sehnsucht nach dem Derbysieg: MTV Berg will Negativserie gegen BCF beenden

Ist er schon wieder fit? Niklas Betz (l.) könnte heute nach seiner Zerrung zurück in den Kader des MTV rutschen. Foto: aj © aj

Die Duelle mit dem BCF Wolfratshausen waren zuletzt alles andere als erfolgreich für den MTV Berg.

Berg – Die Bezirksliga-Fußballer unterlagen dem Nachbarn dreimal in Folge jeweils denkbar knapp mit einem Tor. „Die Niederlagen waren aber jedes Mal verdient“, bekennt MTV-Coach Wolfgang Krebs. Heute Abend wollen die Berger den Spieß umdrehen und im Derby endlich wieder selbst jubeln. Anpfiff im Isar-Loisach-Stadion ist um 18.30 Uhr.

Die Vorzeichen scheinen günstig. Während der MTV am Samstag mit einer insgesamt überzeugenden Leistung gegen den hoch gewetteten 1. FC Penzberg den ersten Sieg der noch jungen Saison einfuhr (2:1), ist die Ausbeute des ehemaligen Bayernligisten sehr enttäuschend: Null Tore und null Punkte lautet die ernüchternde Bilanz. „Da wartet dennoch ein dickes Brett auf uns. Von den Namen her haben die Wolfratshauser immer noch viel Klasse in ihren Reihen“, sagt Krebs. Seine Mannschaft dürfe aber nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern müsse genauso mutig auftreten wie am Samstag. „Vielleicht können wir sie dann diesmal ärgern.“

Der Coach muss seine Startelf jedoch umbauen, denn Luca Bücker fällt nach dem unglücklichen Foul des Penzbergers Denis Grgic (Krebs: „Ich unterstelle ihm überhaupt keine Absicht, er ist ein fairer Spieler“) aus. Noch ist unklar, ob sich Bücker ein Band im Sprunggelenk gerissen hat. Als Alternative kommt Youngster Luca Reitberger in Betracht. „Er hat aber am Mittwoch Prüfungen, und wir müssen schauen, wie es zeitlich aussehen wird“, teilt Krebs mit.

Eine weitere Option ist Khatab Ezetkhel Stoman, ein Nachrücker aus der zweiten Reihe. Der Abwehrspieler kam bislang viermal in der Bezirksliga Süd zum Einsatz, wurde dabei jeweils eingewechselt. „Er trainiert jetzt schon länger bei uns mit und ist zu einer guten Alternative geworden“, lobt Krebs. Vielleicht rückt sogar Niklas Betz wieder in den Kader. „Das müssen wir aber kurzfristig entscheiden, ob er nach seiner Zerrung schon wieder einsatzbereit ist. Normalerweise ist die Regenerationszeit noch zu kurz gewesen“, so der Berger Trainer.

Ein besonderes Spiel ist es für MTV-Neuzugang Bernhard Kresta. Der 32-Jährige lebt in Wolfratshausen und fing beim BCF in frühester Kindheit mit dem Fußballspielen an. toh