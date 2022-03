Testspiele: MTV Berg nur Remis gegen Kreisligist - SC Pöcking-Possenhofen gewinnt Bezirksliga-Duell

Umkämpftes Duell: Der MTV Berg um John Gerlach (r.) kommt gegen Waldram nicht über ein 1:1 hinaus. © jaksch

Im Bezirksliga-Duell bezwang der SC Pöcking-Possenhofen den FC Aschheim auch dank einer furiosen Aufholjadg. Der MTV Berg kam gegen den DJK Waldram nicht über ein Remis hinaus.

MTV Berg – DJK Waldram 3:3

Eine Woche vor Beginn der Frühjahrsrunde ist beim MTV Berg noch etwas Sand im Getriebe. Das liegt besonders an Personalproblemen. So fehlten Trainer Wolfgang Krebs beim letzten Test vor dem Heim-Derby gegen den BCF Wolfratshausen (Samstag, 15 Uhr) erneut einige Akteure. Das alleine erklärte die schwachen ersten Minuten aber nicht, als sich die Gastgeber gegen den Kreisligisten aus Waldram zwei schnelle Gegentore durch Standards einfingen.

„Das war sehr nachlässig“, betont Krebs. Immerhin stimmte die Reaktion des Bezirksligisten. In der 14. Minute gelang Fabian Kaske nach Vorlage von Niklas Betz der Anschluss. Nach der Pause drehte der MTV das Match. Sarek Suplit glich nach starker Einzelaktion aus (56.). Zehn Minuten später wurde Marcel Höhne auf die Reise geschickt und erzielte das 3:2. Die Freude währte aber nur kurz. Nach einem Blackout von Keeper Florian Lerch gelang der DJK das 3:3 (70.). In der Schlussphase verhinderte die Latte bei einem Schuss von Samuel Pfluger den Siegtreffer des Favoriten. (Tobias Huber)

SC Pöcking-P. – FC Aschheim 4:2

Gelungene Generalprobe für Fußball-Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen vor dem Punktspielstart kommende Woche. Im Test gegen den FC Aschheim, Tabellensechster der Bezirksliga Nord, setzte sich das Team von Trainer Simon Gebhart mit 4:2 durch. Dabei hatte das Spiel denkbar schlecht für Pöcking begonnen: Bereits nach gut einer Viertelstunde lagen die Gastgeber mit 0:2 zurück. Ein Traumtor aus dem Rückraum von David Riepen und ein Treffer von Lenny Gremm ließen das Schlimmste vermuten. „Die dachten, sie schießen uns jetzt ab“, sagt Gebhart in Bezug auf die Aschheimer. Doch ab Mitte des ersten Durchgangs kam der SCPP besser ins Spiel. Ein Schuss von Kapitän Max Hartmann landete am Pfosten, sein aufgerückter Bruder Josef Hartmann staubte zum 1:2-Anschlusstreffer ab (26.). Per Direktabnahme nach schönem Spielzug über außen besorgte Christoph Kunert kurz darauf den Ausgleich (37.). Im zweiten Durchgang ließen die Pöckinger nur noch wenig zu, und vorne bewies Clemens Link mit einem Doppelpack seine Treffsicherheit (55., 64.). „Das war ein wichtiger Gradmesser, zumal erneut fünf potenzielle Stammspieler gefehlt haben. Ich hoffe, der Sieg gibt uns Schwung fürs erste Punktspiel,“, sagt Gebhart. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Pöckinger bei Tabellenführer VfL Denklingen wieder um Punkte in der Bezirksliga Süd. Gebhart: „Das Spiel war sehr gut. Aber es bringt uns nichts, wenn wir es nächste Woche nicht bestätigen können.“ (Tobias Empl)