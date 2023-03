MTV Berg verliert richtungsweisendes Duell: „Jetzt müssen wir schon eine Megaserie starten“

MTV-Berg-Trainer: Wolfgang Krebs. © Oliver Rabuser

Die Lage im Abstiegskampf wird immer aussichtsloser. Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg verloren am Freitagabend das richtungsweisende Duell beim FC Deisenhofen II mit 0:2 (0:1).

Berg – „Jetzt müssten wir schon eine Megaserie starten, um da noch hinten rauszukommen“, bekannte Bergs Trainer Wolfgang Krebs. Vorwürfe wollte er seinem Team aber keine machen. „Wir treten noch ganz anders auf als in der Vorrunde. Aber dieser Rucksack ist wohl einfach zu schwer“, sagte er.

Besonders das Toreschießen fällt seinen Spielern weiter schwer. In der 7. Minute steuerte der in der Anfangsphase sehr auffällige Marcel Höhne alleine auf das Tor der Hausherren zu, verzögerte dann aber zu lange. Im Gegenzug trafen die Gastgeber nach einem guten Spielzug zum 1:0 durch Nico Patent. „Das beschreibt unsere derzeitige Situation ganz gut“, kommentierte Krebs.

Doch die Gäste ließen den Kopf nicht hängen. Nach einer halben Stunde war Höhne erneut frei durch. Er ging entschlossener zu Werke, doch FCD-Torhüter Anton Kornbichler blieb Sieger. Dieser entschärfte kurz danach auch einen Freistoß von Julian Freckmann.

Nach der Pause ließen die Gastgeber den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen, die Berger agierten kompakt und lauerten auf ihre Chance. „Wir haben kaum etwas zugelassen, aber vorne hat mal wieder die Durchschlagskraft gefehlt“, bedauerte Krebs. Cornelius Verenkotte drang von rechts frei in den Strafraum ein, fand jedoch keinen Mitspieler. Effektiver agierte der Aufsteiger. Nach einem strittigen Einwurf in der eigenen Hälfte schalteten die Deisenhofener schnell um, und Bayernliga-Leihgabe Sebastian Hahn vollstreckte zum 2:0 (69.). Dies war jedoch noch nicht die Entscheidung. In der Schlussphase wurde Höhne beim nächsten Alleingang Richtung FCD-Gehäuse rüde von hinten gefällt. Thomas Karl wurde vom Platz gestellt. „Das war eine klare rote Karte. Allerdings wäre es mir lieber gewesen, wenn Marcel weiter Richtung Tor laufen hätte können“, kommentierte Krebs. Denn trotz Überzahl gelang dem MTV kein Treffer. „Diese Niederlage tut weh. Aber wir werden wieder aufstehen“, verkündete Krebs.

FC Deisenhofen II – MTV Berg 2:0 (1:0)

FC Deisenhofen II: Kornbichler - Scherer, Schuh, Yordanov (66. Geigenberger), Giesen (72. Günther), Hahn (77. Schütz), Ngeukeu, Nibler, Cosic, Patent (89. Nowak), Gaub

MTV Berg: Lerch - Verenkotte (72. Rittweger), B. Crnjak, Freckmann, B. Kresta, Kaske, Auburger (72. S. Kresta), Gerlach (46. Binder), M. Crnjak, Mooseder, Höhne

Tore: 1:0 Patent (8.), 2:0 Hahn (69.)

Rote Karte: Karl (82., Notbremse)

Schiedsrichter: Fabian Balasch (TSV Buchbach)

Zuschauer: 58