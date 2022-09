MTV Berg: Krebs glättet die Wogen - Nachholspiel gegen Deisenhofen II

Gegen Denklingen vom Feldspieler zum Aushilfstorwart: Bergs Phillip Binder (r.) sprang nach der Roten Karte für Stammkeeper Florian Lerch zwischen den Pfosten ein. Dass Ersatztorhüter Josef Pernerstorfer dafür draußen bleiben musste, sei nach der Partie kein Streitpunkt gewesen, betont MTV-Trainer Wolfgang Krebs. © Rabuser

Es ist der schlechteste Saisonstart seit vielen Jahren: Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg kleben nach sieben Spielen mit vier Punkten am Tabellenende.

Berg – Im Nachholspiel gegen Aufsteiger Deisenhofen II muss am heutigen Mittwoch deshalb dringend ein Erfolgserlebnis her. Wolfgang Krebs ist tunlichst bemüht darum, wieder Ruhe in die Reihen seines MTV Berg zu bringen.

Dass er einen Tag nach dem Spiel gegen den VfL Denklingen (2:3) keinen Kommentar zur Niederlage abgeben wollte oder konnte, sei einer beruflichen Verpflichtung geschuldet gewesen. Auch hätte es nach der Begegnung keinen großen Zoff gegeben. „Zwei meiner Spieler haben sich zu sehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt. Da musste ich dazwischen gehen, das war aber auch schnell abgehakt“, kommentiert Krebs die Unruhen nach der Partie.

Überhaupt kein Thema sei die Nicht-Einwechslung von Ersatztorhüter Josef Pernerstorfer nach der Roten Karte gegen Keeper Florian Lerch gewesen. „Ich habe mit Florian Auburger und Phillip Binder zwei Feldspieler, die auch als Torhüter schon Erfahrungen gesammelt haben. Ich wollte einen Torwart haben, der noch besser mitspielen kann“, erläutert Krebs, warum er Binder zwischen die Pfosten stellte.

Der Übungsleiter weiß, was sein Team in der misslichen sportlichen Lage als Tabellenletzter dringend benötigt. „Die Mannschaft hat nach der Pleite gegen Haidhausen eine starke Reaktion gezeigt. Sie hat vieles richtig gemacht, leider haben wir uns nicht belohnt“, sagt Krebs. Dies soll sich am heutigen Mittwoch ändern, wenn der FC Deisenhofen II zum Nachholspiel ab 20 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Huberfeld zu Gast ist. „Wir werden alles versuchen, um endlich wieder zu punkten“, verkündet Krebs.

Die Berger wollen sich nicht unterkriegen lassen, auch nicht von so strittigen Entscheidungen wie dem Platzverweis gegen Lerch. „Mit solchen Sachen muss man leben, wenn man ganz unten drin steht“, sagt Krebs. Aufgrund der geschriebenen Stellungnahme und des mitgeschickten Videos rechnet er mit einer milden Bestrafung für seinen Torwart. „Es sollte maximal ein Spiel Sperre herauskommen“, mutmaßt Krebs. Da der zweite Keeper, Akos Bohl, derzeit in seiner ungarischen Heimat weilt, wird am Mittwoch vermutlich entweder Tobias Stingl oder Pernerstorfer im Tor stehen. Da Binder beruflich unterwegs ist, wird er diesmal nicht aushelfen können. Dafür könnte Luca Bücker sein Startelfcomeback feiern. „Wir müssen aber schauen, ob das wirklich schon sinnvoll ist“, sagt Krebs.

Mit Deisenhofen reist ein ziemlich unberechenbarer Aufsteiger an. Zum einen ist unklar, wie viele Spieler aus dem Bayernliga-Kader des FCD mit ans Ostufer des Starnberger Sees fahren. Zum anderen präsentierte sich das junge Team, das zum ersten Mal überhaupt in der Bezirksliga antritt, bislang recht launisch. Einem überraschend deutlichen 1:4 vor einer Woche zu Hause gegen Neuling Neuhadern folgte am Samstag ein etwas unerwarteter 1:0-Erfolg beim BCF Wolfratshausen. „Sie werden versuchen, uns früh unter Druck zu setzen“, mahnt Krebs. „Darauf müssen wir vorbereitet sein.“ (Tobias Huber)