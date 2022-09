MTV Berg: Personalprobleme werden immer größer – mit Rumpfmannschaft nach Raisting

Der Oberschenkel zwickt: Ein Startelfeinsatz von Torjäger Marcel Höhne (l.) scheint ausgeschlossen. Foto: A- Jaksch © A- Jaksch

Anes Besic hat seine Chance erkannt. „Es läuft ganz gut momentan für mich“, sagt der Fußballer des MTV Berg.

Berg – Er stand in den vergangenen beiden Partien in der Startelf des Bezirksligisten, beim 4:2 am Samstag gegen den TSV Neuried holte er den Elfmeter zum 1:0 heraus. Der 24-Jährige war erst im Winter von der SG Söcking/Starnberg ans Ostufer des Starnberger Sees gewechselt.

„Ich wollte höherklassig spielen“, sagt der gebürtige Bosnier, der vor drei Jahren nach Deutschland eingewandert ist. Der an der Marianne-Strauß-Klinik arbeitende Gesundheits- und Krankenpfleger hat hohe Ziele. „Ich will mich schnell verbessern“, sagt Besic. Wolfgang Krebs sieht Potenzial. „Er muss seine Stärken nur noch besser ausspielen“, fordert der Trainer.

Die nächste Chance dazu hat der Offensivakteur am Sonntag, wenn der MTV um 15 Uhr beim SV Raisting gastiert. Der Startelfplatz des Bosniers ist wohl gesichert, denn die Personalprobleme beim Tabellenvorletzten werden nicht geringer. „Am Mittwoch mussten wir zusammen mit der zweiten Mannschaft trainieren. Es wären sonst zu wenig gewesen“, berichtet Krebs. Das macht die Aufgabe in Raisting, wo der MTV zuletzt immer leer ausging, nicht leichter. „Es wird eine intensive Partie, bei der man eigentlich nur topfitte Spieler braucht“, sagt Krebs. Doch die kann er derzeit fast an einer Hand abzählen. Zu allem Überfluss kommen Sorgen um Torjäger Marcel Höhne. Seine Oberschenkelprobleme geben Rätsel auf. „Ein Startelfeinsatz erscheint komplett ausgeschlossen“, stellt Krebs klar.

Der MTV-Coach blickt deshalb neidisch in Richtung SV Raisting, der im Sommer seinen Kader deutlich erweitern konnte. Dennoch verpatzte die Mannschaft von Spielertrainer Johannes Franz den Saisonstart. Inzwischen hat sich der SVR aber aus dem Tabellenkeller gekämpft. Dies gelang vor allem dank einer stabilen Defensive. Nur Tabellenführer SV Bad Heilbrunn hat noch weniger Gegentore kassiert als der Sportverein. Mit den acht erzielten Treffer holten die Raistinger satte 15 Zähler.

Zuletzt siegte die Franz-Elf mit 1:0 beim SC Unterpfaffenhofen-Germering. Es war bereits die vierte Begegnung in Folge ohne Gegentor. Das ist eine Bilanz, von der der MTV in dieser Saison nur träumen kann. Bislang gelang es den Bergern noch kein einziges Mal, zu null zu spielen. (toh)