„Die Jungs freuen sich auf das letzte Spiel des Jahres“ - Berg will Klasse halten

Wolfgang Krebs will mit dem MTV Berg die Klasse halten. © FuPa

Das Fußballjahr endet für den MTV Berg, wie es begonnen hat – mit einem Bezirksliga-Heimspiel auf Kunstrasen gegen den BCF Wolfratshausen (Samstag, 14 Uhr, Am Huberfeld).

Berg – „Es wäre zu schwierig gewesen, unseren Hauptplatz herzurichten“, sagt Bergs Trainer Wolfgang Krebs. Nimmt man das Spiel vom Anfang des Jahres, könnte man an ein schlechtes Omen denken. Schließlich verlor der MTV diese Partie mit 0:1. Doch seitdem ist viel passiert. Die Berger retteten sich im Sommer mit Hilfe der Relegation, haben seitdem aber mit Personalsorgen zu kämpfen und stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auch der BCF hat einen Wandel hinter sich, ist nach einem Trainerwechsel früh in der Saison jedoch wieder in der Spur.

Von schlechter Stimmung ist beim MTV vor dem Derby nichts zu spüren. „Die Jungs hatten unter der Woche ihren Spaß im Training und freuen sich auf das letzte Spiel des Jahres“, sagt Krebs. Er nimmt die sportliche Talfahrt gelassen. „Wir werden unseren Weg nicht verlassen und weiter auf Spieler setzen, die sich mit dem Verein identifizieren. Wenn es dann am Saisonende nicht mit dem Klassenerhalt klappt, dann ist das halt so“, stellt er klar.

Tatsächlich spricht momentan nicht viel dafür, dass der Bezirksliga-Dino auch in der 13. Saison in Folge in dieser Spielklasse erneut die Kurve bekommt. „Aber auch wenn wir am Samstag verlieren sollten, werden wir die Flinte nicht ins Korn werfen“, sagt Krebs. Mit nur fünf Punkten Rückstand ist der Abstand zum Relegationsplatz noch überschaubar. „Wenn wir am Samstag punkten sollten, kann die Welt schon wieder viel besser aussehen“, sagt Krebs. Ihm steht der Kader der Vorwoche zur Verfügung. Da Torwart Akos Bohl jedoch angeschlagen ist, wird Florian Lerch zwischen die Pfosten zurückkehren. „Wir haben zuletzt gute Leistungen gezeigt und wollen uns endlich mal wieder mit Punkten belohnen“, verkündet Krebs. Am vergangenen Samstag verloren sie trotz guter Leistung beim 1. FC Penzberg unglücklich mit 2:3. „Die Jungs sollen sich keinen Druck machen und einfach Fußball spielen“, fordert Krebs. (toh)