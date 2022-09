MTV Berg bittet zum Krisengipfel

Der Einsatz muss stimmen: MTV-Kapitän Sarek Suplit (l.) traf sich am Dienstag mit der Mannschaft, den Trainern und der sportlichen Leitung, um den leblosen Auftritt beim jüngsten 0:9-Debakel in Haidhausen aufzuarbeiten. © A. Jaksch

Wie haben die Fußballer des MTV Berg das 0:9-Debakel von Haidhausen verarbeitet? Am Samstag erwartet die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs ab 15 Uhr den VfL Denklingen zum Krisengipfel der Bezirksliga Süd.

Berg – Sarek Suplit gefiel die Aussprache am Dienstag unter den Bezirksliga-Fußballern des MTV Berg. „Jeder kam zu Wort und durfte seine Sicht der Dinge darstellen“, berichtet der Kapitän. Gesprächsbedarf gab es nach der derben 0:9-Abfuhr von Haidhausen genug. „Die Höhe der Niederlage war sehr bitter. Viel schlimmer war aber unser emotionsloses Auftreten“, bekannte Suplit. Selbst der sonst als lautstark bekannte Trainer Wolfgang Krebs fiel in eine Art Schockstarre. „Da erwarte ich aber auch von meinen erfahrenen Spielern, dass sie verbal eingreifen“, sagte Krebs. All dies wurde am Dienstag zusammen mit der sportlichen Leitung aufgearbeitet. Den Worten sollen beim Tabellenschlusslicht am Samstag Taten folgen. Ab 15 Uhr erwartet der MTV den VfL Denklingen.

In der vergangenen Saison scheiterte die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge knapp am Durchmarsch in die Landesliga. In dieser Spielzeit kriselt der VfL jedoch. Nach dem deftigen 1:5 am Samstag auf eigenem Platz gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering stellte Ansorge sogar seine Position als Übungsleiter in Frage. Dabei hat der VfL wie die Berger mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. „Uns erwartet dennoch ein hochkarätig besetzter Gegner“, mahnt Krebs. Der MTV sollte am Samstag unbedingt sein Heimgesicht zeigen, denn am Lohacker ist er in dieser Saison noch ungeschlagen.

Sorgen bereitet Krebs aber weiterhin die personelle Situation. Der Kader ist derzeit so dünn, dass selbst angeschlagene Akteure wie Lukas Hauptmann auf die Zähne beißen und auflaufen müssen. Für Luca Bücker kommt ein Startelfeinsatz noch zu früh. Immerhin hat der Mittelfeldakteur das Training in dieser Woche wieder aufgenommen. Florian Auburger hat noch mit den Folgen seiner Corona-Infektion zu kämpfen. Vermisst wird weiterhin Abwehrakteur Bernard Crnjak, der nach seiner Hochzeit in Kroatien noch nicht wieder am Lohacker gesichtet wurde. „Ich äußere mich lieber zu Spielern, die da sind“, sagt Krebs angesäuert.

Dabei wartet auf die Berger Fußballer eine wichtige Woche. Am Mittwoch steht das Nachholspiel gegen Aufsteiger FC Deisenhofen II (20 Uhr) auf dem Programm, ehe die Reise nach Aubing ansteht. „Wir brauchen Punkte“, sagt Krebs. Zunächst gilt es jedoch, kleinere Brötchen zu backen. „Grundsätzlich muss das Auftreten stimmen. Wenn es dann nicht zu Punkten reichen sollte, muss man das in unserer derzeitigen Situation akzeptieren“, stellt der MTV-Trainer fest.